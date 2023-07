L’innovativo formato Music Suite si sdoppia e, nella versione Camera Z, ospita Niveo

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato di Music Suite, un format musicale ideato da Edoardo Bettoja e Beatrice Gentili, che porta pubblico e artisti a incontrarsi in dei veri e proprie Secret show negli alberghi. Un format che ora inaugura con Niveo, cantautore tra i protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, anche la versione per gli artisti della Generazione Z.

L’obiettivo di questa innovativo format è quello di offrire spazio e visibilità attraverso un live acustico in cui chi si esibisce si trova in uno spazio che può essere declinato e cucito sulla sua identità musicale, passando da ambienti intimi ad alcuni più ampi, in modo che il live possa evolvere assecondando l’intensità del racconto.

Su tutte le piattaforme streaming musicali è disponibile Music Suite – Il Podcast, lo trovate qui. Per chi volesse partecipare agli “eventi segreti” di Music Suite basta scrivere un messaggio all’account ufficiale Instagram del format, Itsmusicsuite, indicando la propria e-mail.

Nei primi tre appuntamenti di MUSIC SUITE si sono esibiti Pierdavide Carone, Folcast e Mille. Il 26 luglio è invece arrivato lo spin-off dedicato agli artisti delle nuove generazioni: MUSIC SUITE – CAMERA Z.

CAMERA Z è nato per accogliere nelle stanze di Music Suite i talenti emergenti della Generazione Z, all’interno di uno spazio dedicato che punta a far scoprire al pubblico nuove sonorità, trasformandosi in trampolino di lancio per i giovani cantautori del futuro.

L’evento si sviluppa all’interno di un’unica stanza, la prima tappa di un percorso ancora in costruzione. Il nome dell’artista è sempre segreto, fino all’inizio del concerto.

Nel primo appuntamento, all’Hotel Mediterraneo di Roma, è stato ospite Niveo. Il cantautore all’interno della stanza ha raccontato la sua esperienza nel talent e il suo primo Ep “Scarabocchi. Il live è terminato sulla terrazza della Suite numero 2 del Mediterraneo, di fronte alle cupole di Santa Maria Maggiore e una vista mozzafiato.

A seguire, Niveo è stato ospite sul roof top dell’Hotel Nord Nuova Roma – che si affaccia su piazza della Repubblica e le Terme di Diocleziano – dove ha riproposto i suoi brani più conosciuti.

Oltre a Niveo, è stato ospite dell’evento anche il cantautore romano Galil3o, vincitore nel 2018 di Spaghetti Unplugged Festival, che ha proposto i brani tratti dal suo album Volevo Fare un disco e alcune cover.