Music Searcher, la seconda stagione arriva su All Music Italia. I vincitori di settembre 2025

Con la fine di settembre si chiude il primo mese della seconda stagione di Music Searcher, il format creato e portato avanti da Alvise Salerno interamente sul web per dare nuovi spazi di condivisione agli artisti emergenti. Da quest’anno la seconda stagione approda anche su All Music Italia, con ancora più spazio agli emergenti in attesa di ulteriori novità che verranno svelate nei prossimi mesi.

Cos’è Music Searcher

Ogni lunedì, in diretta live su Twitch dalle 21:00, Alvise seleziona 8 nomi nuovi della musica italiana e li ascolta insieme al suo pubblico dando dei giudizi tecnico pratici ma anche legati all’emotività, seguendo lo stesso metodo usato per redigere le pagelle che trovate ogni venerdì su All Music Italia.

Il pubblico, in chat, fa la stessa cosa e viene attivamente coinvolto, soprattutto dopo l’ascolto di tutti gli 8 protagonisti. Alla fine, infatti, viene aperto il sondaggio per far scegliere a chi guarda e ascolta da casa il/la/i miglior* e chi riceve il maggior numero di preferenze diventa il vincitore di serata ed entra in live per scambiare quattro chiacchiere con Alvise e con la chat.

Al termine di ogni mese, da questa stagione su All Music Italia, raccogliamo tutti i nomi dei vincitori di puntata in un unico articolo senza dimenticare di citare gli altri partecipanti, spiegandone in breve le singole storie.

NON UNA GARA MA UNA VETRINA

Music Searcher non è una gara, non si vince nulla ma in un Paese dove lo spazio per gli emergenti e, soprattutto, per la ricerca degli stessi è ogni giorno più complicata mi è venuto spontaneo sfruttare il web per dare a questi ragazzi e ragazze un ulteriore luogo di incontro e scambio.

Ci sono tanti, forse troppi artisti e non è per nulla semplice sia trovarli che, soprattutto, ascoltarli. Non c’è tempo e non c’è modo. Se tutti diventano ‘big’ grazie a Spotify, pur non essendolo, tutto diventa una priorità ma nulla lo è davvero.

Così facendo si toglie tutto il margine per gli altri, quelli davvero emergenti con 2 ascoltatori mensili. Ormai si è formata una piramide dove, alla base, ci sono migliaia su migliaia di artisti che non hanno nulla tra le mani, se non un sogno, e non sanno come fare perché nessuno li ascolta.

Music Searcher è uno spazio bianco in cui ci prendiamo il nostro tempo per fare tutto questo con calma. Bisogna avere pazienza per ascoltare i nuovi progetti. Non è facile ma ci proviamo.

Come partecipare a Music Searcher

Prima di passare alle liste, come si partecipa a Music Searcher?

Per partecipare bisogna inviare il link Apple Music o Youtube del video ufficiale del proprio singolo in direct su Instagram ad Alvise Salerno, aggiungendo solo una brevissima biografia e nient’altro.

Non vengono accettati link provenienti da qualsiasi altra piattaforma streaming, così come non vengono accettate richieste fatte da terze persone (parenti, amici). Il protagonista è l’artista e deve esserlo dall’inizio alla fine di questo breve percorso.

La selezione si basa sul criterio del “chi prima arriva prima viene ascoltato“, senza preferenze di sorta. L’unico criterio contenutistico che viene preso in considerazione è quello delle offese verso esseri umani o bestemmie.

I brani non vengono ascoltati prima ma se in fase di ascolto in live ci si rende conto che il brano contiene ingiurie o offese verso altre persone, il brano viene immediatamente stoppato ed escluso dalla serata.

Per quanto riguarda i brani generati con AI, vengono presi in considerazione solo se cantati da una persona reale e non dall’intelligenza artificiale ma solo a scopo ludico, non rientrerebbero in lista con gli altri brani della serata.

Adesso scopriamo chi sono stati, puntata per puntata, gli 8 protagonisti e i migliori secondo la chat. Clicca in basso su CONTINUA