Murphy lancia il nuovo singolo “Guardami” dall’atmosfera onirica

Il nuovo singolo di Murphy si intitola Guardami ed è disponibile negli store dal 25 settembre 2020. Dallo stesso giorno è online anche il videoclip ufficiale della canzone.

Il brano (Elektra Records/Warner Music Italy) presenta un’atmosfera malinconica e quasi onirica, creata grazie ad un testo molto intimo. Murphy esprime i suoi dubbi, le certezze che crollano, la solitudine, l’amara consapevolezza che il tempo non torna indietro (“rido come avessi un’altra vita ancora”). L’artista affronta questi temi con estrema maturità. Le parole di Murphy scorrono su un beat dolcemente inquieto, dando vita a un brano che tocca le corde più profonde di chi lo ascolta.

Già con il pezzo precedente, Merith, il cantante aveva affrontato il tema dei sentimenti raccontando il rapporto con una ragazza, in bilico tra sensualità e dannazione. Con Guardami, Murphy conferma le sue doti di scrittura e di comunicazione. Con i suoi testi, è capace di descrivere con intensità il proprio mondo, usando un linguaggio attuale e adatto alle nuove generazioni.

Il singolo è accompagnato da un videoclip ufficiale, che traduce in immagini l’essenza del brano. I temi principali sono quelli della paura, della dualità e della voglia di liberazione, ma anche quello dell’importanza della condivisione. Nella cover di Guardami, in cui Murphy spicca al centro, c’è un richiamo al celebre dipinto di Leonardo, L’ultima cena. Così come la copertina, anche il videoclip è ricco di richiami simbolici: dalle catene iniziali alla trasformazione finale dell’artista in un angelo bianco, libero da tutto.

Murphy – Guardami – Video

Conosciamo meglio Murphy

Murphy, classe 1994, è originario della provincia di Salerno. Si avvicina subito al mondo dell’arte, cominciando come DJ di un collettivo della sua città. Ciò lo porta fin da ragazzino ad avere un contatto strettissimo con la musica.

La sua identità artistica spazia tra rap, soul, black music, house, rock e musica elettronica. Si avvicina al mondo della produzione e della scrittura, formando con gli amici il collettivo OBE, con il quale pubblica il suo primo lavoro in studio Rough Pages Volume 1.

Successivamente si trasferisce a Milano, dove continua la sua crescita artistica e musicale con la pubblicazione di vari singoli e collaborazioni. L’ambiente urban che ha da sempre caratterizzato la sua musica, resta una costante nel suo universo artistico.

Per news e aggiornamenti potete visitare il suo profilo Instagram.