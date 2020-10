In attesa dell’album Miguel, che sarà pubblicato il prossimo 6 novembre, è ora uscito il nuovo singolo di Mudimbi Je Suis Désolé (distribuzione Artist First).

In questo brano l’artista, terzo classificato al Festival di Sanremo 2018 tra i giovani, ironizza sulle dinamiche di un mondo che ci vuole in un certo modo, e ci tira da una parte e dall’altra.

Un invito a essere sé stessi trovando una formula per non avere aspettative anche verso gli altri. Una frase in lingua francese che ben sintetizza il mantra di Mudimbi.

Je Suis Désolé arriva dopo i singoli O.M.P., El Matador e Ballo, brani che hanno dato una prima idea del nuovo corso musicale e discografico dell’artista italo-congolese originario di San Benedetto del Tronto.

MUDIMBI JE SUIS DÉSOLÉ

“Ricordo che stavo uscendo per un appuntamento di lavoro quando, con la maniglia della porta già in mano, ho iniziato a canticchiare le parole ‘Je suis désolé’. Ho chiamato chi mi stava aspettando e gli ho detto che dovevamo rimandare l’appuntamento perché l’ispirazione era venuta a farmi visita. Si è davvero scritta da sola e prodotta da sola, in poche ore. E, ironia della sorte, l’appuntamento a cui dovevo andare è uno degli eventi di cui parlo nella canzone stessa.”

Così Mudimbi racconta la genesi del nuovo singolo.

Foto di Roberto Graziano Moro