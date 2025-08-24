MTV VMAs 2025: dove vederli in diretta e nomination. Guida Lady Gaga, candidato anche Damiano David

Tornano gli MTV Video Music Awards 2025: nomination, grandi performance e diretta in Italia l’8 settembre su MTV e NOW, in arrivo dalla UBS Arena di New York.

In questo articolo tutte le informazioni su come e dove vedere i VMAs 2025, con i performer già annunciati e la lista completa delle candidature.

MTV Video Music Awards 2025: quando e dove vederli in Italia

In Italia i “VMA” verranno trasmessi in diretta in lingua originale dalla UBS Arena di New York lunedì 8 settembre a partire dall’1.00 su MTV (canale Sky 131, 122 di Sky Glass e in streaming su NOW) con la messa in onda del preshow, seguito poi dallo spettacolo live a partire dalle 2.00. Prossimamente, l’evento sarà disponibile anche su Paramount+.

Appuntamento poi sempre su MTV lunedì 8 alle 19.20 con la replica del preshow e alle 20.15 e 00.15 con le repliche dello show.

MTV VMAs 2025: chi conduce

A condurre l’imperdibile show dei “VMA” 2025 sarà LL COOL J, icona dell’intrattenimento e vincitore di GRAMMY® e VMA. Membro della Rock & Roll Hall of Fame e pioniere dell’hip-hop, condurrà da solo per la prima volta lo show, dopo aver già condiviso il palco nel 2022 con Nicki Minaj e Jack Harlow.

Il suo singolo del 2024 Murdergram Deaux (ft. Eminem) è candidato al premio Miglior brano hip-hop.

MTV VMAs 2025: le nomination

In testa alle nomination di quest’anno Lady Gaga con 12 candidature, seguita da Bruno Mars (11), Kendrick Lamar (10), ROSÉ e Sabrina Carpenter (8 ciascuno). A seguire Ariana Grande e The Weeknd (7 ciascuno), Billie Eilish (6), Charli XCX (5), Bad Bunny, Ed Sheeran, Miley Cyrus, Tate McRae e altri con 4.

Nella categoria Artista dell’anno la sfida è tra Beyoncé e Taylor Swift. Tra le novità di quest’anno, l’aggiunta delle categorie Miglior brano country e Miglior artista pop.

Debuttano nelle nomination anche Damiano David (prima volta da solista), Alex Warren, Gigi Perez, Lola Young, sombr e The Marías. Esordio anche per JENNIE, Jimin e JISOO come solisti.

MTV VMAs 2025: i performer e i premi speciali

Tra i protagonisti sul palco ci saranno Alex Warren, Busta Rhymes, J Balvin ft. DJ Snake, Ricky Martin, Sabrina Carpenter e sombr.

Tra i premi speciali: Busta Rhymes riceverà il Rock the Bells Visionary Award, Ricky Martin il Latin Icon Award e Mariah Carey sarà insignita del prestigioso Video Vanguard Award. Quest’ultima si esibirà in un medley dei suoi più grandi successi, tornando sul palco dei “VMA” per la prima volta dopo 20 anni.

MTV VMAs: storia e importanza

Gli MTV Video Music Awards celebrano da oltre quattro decenni i migliori video musicali dell’anno, regalando al pubblico performance storiche, momenti iconici e sorprese delle superstar globali.

L’edizione 2025 promette di essere ancora una volta uno degli show musicali più discussi dell’anno.

I fan possono seguire aggiornamenti e interagire con l’evento utilizzando l’hashtag ufficiale #VMAs sui social di MTV Italia.