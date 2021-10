Nuovo record per i Måneskin... per la prima volta un artista italiano ha tre nomination agli MTV EMAs

MTV EMAs 2021 Maneskin… è nuovo record per la band italiana.

Oggi sono state annunciate le nomination per gli MTV EMAs 2021 e la band formata dai Victoria, Damiano, Ethan e Thomas ha portato a casa ben tre nomination, un traguardo mai raggiunto prima da un artista italiano.

MTV EMAs 2021 Maneskin

La band infatti è candidata come Best Italian Act con Aka 7even, Caparezza, Madame e Rkomi, ma non solo… i Maneskin sono canditati in altre due categorie: Best Group e Best rock.

È la prima volta che un artista italiano viene nominato in tre categorie agli MTV EMAs ed è anche la prima nomination in assoluto per una band italiana nelle categorie “Best Group” e “Best Rock”.

Continua così il successo della band da oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali (e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify) reduce dal lancio del videoclip di Mammamia singolo pubblicato l’8 ottobre che ha debuttato alla posizione #24 della Classifica Global di Spotify nel weekend di uscita, segnando il più alto debutto in classifica fra le nuove uscite e il più alto di sempre per la band.

Per quel che riguarda gli MTV EMAs 2021, i premi si terranno in Ungheria il 14 Novembre prossimo.