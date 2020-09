Mostro The Warriors Tour

Il 2020 è stato un anno difficile per tutti e il settore musicale ha risentito pesantemente dell’emergenza sanitaria anche a causa dell’incertezza che ancora oggi stiamo vivendo.

Mostro inizialmente ha dovuto rinviare di un mese l’uscita dell’album Semplicemente Mostro, inizialmente previsto per il 28 febbraio e poi pubblicato a sorpresa il 27 marzo (ne abbiamo parlato Qui). Ora sono state annunciate le nuove date del The Warriors Tour, i cui concerti avrebbero dovuto prendere il via il 13 ottobre.

Poco più di due mesi fa è uscito il video del singolo Fuck Life. In occasione della pubblicazione Mostro ha scritto una riflessione su Instagram.

“FUCK LIFE il video fuori ora su Youtube, regia di Lorenzo Piermattei.

Non è stato facile quando all’ultimo giorno di prove in sala, poco prima che partisse il tour e che uscisse finalmente il mio disco, mi hanno chiamato per dirmi che tutto sarebbe stato rinviato a date da destinarsi.

Avevo bisogno di fare quei concerti come di incontrare le persone agli instore, ero pronto a portare a far conoscere il mio disco ovunque andassi e tutto a un tratto ho dovuto rivedere completamente i miei piani.

Ho provato a mantenere il mio umore più alto possibile, ma non sono superman.

Ora sto lavorando, soprattutto su me stesso. E sto facendo ogni cosa che possa rendermi felice per far sì che quando io ritorni, lo farò con la musica migliore che io abbia mai fatto.

E potrebbe succedere prima di quello che pensi. Un bacio a chi mi supporta e non mi lascia mai da solo.

From hell with love.”