A causa dell’emergenza sanitaria è stato posticipato al prossimo autunno la tournée di Mostro The Warriors Tour, organizzato da Vivo Concerti.

Lo ha annunciato lo stesso artista con un post sui social:

“Comunicato importante!

Ragazzi a causa della complessa situazione e delle recenti disposizioni, dobbiamo spostare le date del tour ad ottobre.



Sarà dura aspettare, perchè sarei pronto a salire su quei palchi anche domani, ma sono sicuro che questa sarà un’occasione per fare le cose ancora più in grande. Ovviamente tutti i biglietti acquistati in precedenza rimarranno validi. Avete la mia parola che sarà epico. Vi aspetto sotto il palco!”