Moska Drunkard racconta l’amore con intensità e movimento nel nuovo singolo “Cianuro” feat Lolloflow

In uscita venerdì 30 maggio per Oltresound Label / Believe Music Italia, Cianuro feat Lolloflow è il nuovo singolo di Moska Drunkard, che torna con una riflessione intima sulla tossicità di alcune relazione e su come una persona sbagliata possa distorcere la percezione di sé.

“Con Lolloflow ci siamo conosciuti l’anno scorso sul palco del Green Valley Pop Fest di Trapani ed è nata subito una bella intesa”, ha raccontato Moska Drunkard.

“Dopo la mia partecipazione a Sanremo Giovani ci siamo risentiti e, quando Lollo mi ha fatto ascoltare questo beat, me ne sono subito innamorata. La canzone è nata di getto ed è stato naturale per me proporgli un feat. Lui ha accettato con entusiasmo. Ci siamo divertiti e siamo molto contenti del risultato”.

Per quanto riguarda la produzione del brano, invece, Lolloflow ha spiegato: “La produzione Jersey Club del brano possiede delle sfumature latin, con ritmo sincopati e incastri percussivi travolgenti, che si differenziano dalla solita ritmica del genere”.

Ma non è tutto! “Le melodie calde e sospese creano – infatti – un’atmosfera romantica ma vibrante, densa di emozione, mentre i bassi profondi e il vocal chop accompagnano l’energia fluida del groove”.

Insomma, Cianuro è il brano perfetto per raccontare l’amore con intensità e movimento.