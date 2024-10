Sanremo Giovani 2024: Moska Drunkard porta la Sicilia e il suo rap con “Trinacria”

Sanremo Giovani 2024 – Moska Drunkard, Trinacria: significato del testo del brano con cui la rapper siciliana partecipa in gara per provare ad arrivare al Festival di Sanremo 2025

Da martedì 12 novembre e per cinque settimane, i 24 cantanti si scontreranno nella seconda serata di Rai 2 (conduce Alessandro Cattelan) fino ad arrivare ai sei finalisti che si giocheranno la partecipazione al Festival il 18 dicembre su Rai 1.

La Commissione Musicale che valuterà i 24 giovani artisti è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda).

SANREMO giovani 2024 MOSKA DRUNKARD TRINACRIA: SIGNIFICATO DEL BRANO

La canzone parla del legame con la Sicilia, una terra amata ma anche segnata da contraddizioni e difficoltà. Moska Drunkard riflette su come, crescendo, si impari a cercare la propria strada, anche quando essa porta lontano da casa.

Nonostante la distanza, sente la nostalgia e l’attrazione per la sua terra, una “Trinacria” affascinante ma rovinata da problemi come la mafia e l’ipocrisia.

QUI potete ascoltare la canzone.

Sanremo giovani 2024 MOSKA DRUNKARD TRINACRIA: TESTO DEL BRANO

Crescendo si impara

Come trovare la strada

Ho preso più volte poi quella sbagliata che mi riportava da te

poi mi manca la casa

la mia zona mi chiama

ma comunque, rimango a distanza

Ci tremo se penso cos’è

Trinacria tra madre patria a mente aperta

siciliano medio testa cavura e s’accontenta

Sicilia terra cavura e bedda che t’aspetta

Terra tradita da chi meno se l’aspetta

La mia terra è rovinata dallo stesso siciliano

Che ti piglia p’ u’ culu pure stringendoti la mano

Terra di miti e fantasia

Terra s’è rovinata tra mafiosi ed iprocrisie

Crescendo si impara

Come trovare la strada

Ho preso più volte poi quella sbagliata che mi riportava da te

poi mi manca la casa

la mia zona mi chiama

ma comunque, rimango a distanza

Ci tremo se penso cos’è

Crescendo si impara

A tornare a casa

Ai primi passi e se

Ho dimenticato e non ho scordato ancora qual’è

E mi manca la casa

la mia zona mi chiama

ma comunque, rimango a distanza

Ci tremo se penso cos’è

Se scappo da te ti chiedo perdono

Ti penso spesso e mi lasci un vuoto

Erice mio fammi da patrono

Guardami casa quando non ci sono

Abbrazza mi nonna se a casa non torno

Basa famiglia anche nello sconforto

Salutame mo mare co scruscia ro munno

Io sogno ‘ra Sicilia

Terra ‘ca di’ sia

Nun è Cosa Nostra ma ch’è casa mia

Guardare il mare mi manca

C’ho la foto appena nella

mia stanza

Sotto i miei figghi a distanza

Crescendo si impara

Come trovare la strada

Ho preso più volte poi quella sbagliata che mi riportava da te

poi mi manca la casa

la mia zona mi chiama

ma comunque, rimango a distanza

Ci tremo se penso cos’è

Crescendo si impara

A tornare a casa

Ai primi passi e se

Ho dimenticato e non ho scordato ancora qual’è

E mi manca la casa

la mia zona mi chiama

ma comunque, rimango a distanza

Ci tremo se penso cos’è