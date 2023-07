Morgan vs Amadeus, Fiorello ironico: “Ama incapace? Faccia Morgan il direttore artistico”. Replica Sgarbi: “Morgan ha più titoli di Amadeus”

Morgan vs Amadeus è lo scontro tra titani degli ultimi giorni e se, inizialmente, lo scambio era circoscritto ai soli due protagonisti, adesso la querelle si allarga e coinvolge anche terze persone.

Vi abbiamo già raccontato l’inizio di questa vicenda qualche giorno fa QUI ma è nelle ultime ore che le cose si stanno facendo più difficili da gestire con la discesa in campo di Fiorello e, di nuovo, Vittorio Sgarbi.

Lo showman, da sempre amico di Amadeus, ha deciso di difenderlo senza mezzi termini usando l’arma che meglio conosce, cioè l’ironia e con riferimenti concreti, oggettivi e palesi sui risultati da lui ottenuti in questi anni:

“Ho letto la frase di Amadeus, molto probabilmente ce l’aveva con l’onorevole Sgarbi. Che cosa hanno detto Sgarbi e Morgan? Che Amadeus non sarebbe capace di fare quello che sceglie le canzoni di Sanremo. E avete ragione”

Inizia così il video social realizzato in compagnia della sua spalla in Viva Rai 2, Fabrizio Biggio:

“Fai Rumore?, Brutta, Amadeus non sei capace. Come si balla di Dargen D’Amico, che è durata per un anno, ancora oggi la ballano? E quell’altra, Ovunque sarai, di Irama? Bruttissima, sempre in classifica.

E Apri tutte le porte? Orrenda. E Brividi, che ha fatto emozionare milioni di persone…chi le ha scelte? Amadeus! E Zitti e Buoni dei Maneskin che hanno vinto il festival? Amadeus, li hai rovinati! E Tananai con Tango? Brutta, nessuno la ascolta.

Adesso lanceremo una petizione affinché Morgan diventi il direttore artistico, così finalmente potremo sentire canzoni di successo, non queste cag**”

Fiorello scandisce quelli che, inequivocabilmente, sono gli enormi successi che portano anche il nome di Amadeus marchiato a fuoco.

Successi che, anche a distanza di anni, confermano quanto il lavoro del conduttore sia stato, sia e sarà per la prossima e ultima sua edizione egregio e ineccepibile sotto il profilo dei numeri, dei risultati e della crescita sia del Festival di Sanremo sia della musica italiana tutta.

“Evviva Sgarbi, evviva il genio Morgan e speriamo che nel prossimo Sanremo il genio possa prendere il festival, così impari Amadeus, vedrai il successo che avrà Morgan come direttore artistico. Evviva il genio”.

Così chiosa Fiorello che, quasi inevitabilmente, nella questione Morgan Vs Amadeus si schiera in modo netto e, al di là dell’amicizia, giusto sotto il profilo professionale e artistico.

Morgan vs amadeus, le risposte del cantante e di sgarbi

A questo video ha risposto proprio Morgan che ha voluto chiarire il suo punto di vista:

“Forse non avete capito che io non voglio nè condurre nè partecipare nè dirigere Sanremo. Io semplicemente sogno che sia libero da egemonie e potentati, che sia una meravigliosa rifioritura della canzone italiana.

Non ho paura di voi, siete dei mostri e siete dei prepotenti, siete degli aggressivi e fate tutto solo ed esclusivamente per ragioni di denaro.

Non avete un solo ideale che sia uno, non avete una sola visione che sia una. Volete vincere una gara contro chi? Contro una persona che quando ha l’occasione di andare in scena lo fa con impegno serietà e competenza?”

Queste le parole del cantante che, però, non prendono in considerazione i numeri e i risultati da record di Amadeus che, poi, parla di un Sanremo “occupato militarmente dai caciaroni della cassa dritta e dell’autotune”.

Al fianco di Marco Castoldi, storicamente e a maggior ragione adesso, Vittorio Sgarbi che ha dichiarato:

“A personaggi di buona ma non eccelsa qualità, come Fiorello e Amadeus, non si può consentire di irridere non me, che ho l’esperienza e la forza per difendermi, ma Morgan stesso, uomo dai trascorsi familiari tormentati, ma spirito nobile e grande musicista.

La sua conoscenza e competenza musicale è indiscutibilmente superiore a quella di Amadeus.

Amadeus è un buon presentatore, come Gabriella Carlucci, ma non è un grande musicista, e a Fiorello, buon comico e cantante dilettante, non si può consentire, per mia colpa, di dire, con sufficienza: ‘Faccia Morgan il direttore artistico’, come se questa eventualità fosse una stranezza.

Morgan ha tutti i titoli. E per talento, sensibilità e cultura ha certamente più titolo e merito, per scegliere le canzoni di Sanremo, di Amadeus e Fiorello.”

Queste le parole del politico e critico d’arte che all’ormai famoso e, per certi versi imbarazzante nei contenuti espressi sulle donne e non solo, incontro al Maxxi di Roma aveva detto che da subito si sarebbe lavorato per “sfrattare Amadeus”.

Parole forti, fortissime che cozzano con quanto detto da Morgan sul volere un Sanremo “libero da egemonie e potentati“. Sgarbi fa parte della coalizione attualmente al Governo e, come noto, la Rai si muove di pari passo con la maggioranza politica.

Ribadiamo un concetto già espresso nei nostri precedenti articoli, cioè che i rumors parlano di forti spinte politiche perché Morgan e Mogol prendano realmente in mano la kermesse nel 2025.

Restiamo in attesa del nuovo capitolo di questo scontro epocale Morgan vs Amadeus, sperando si possa arrivare a una conclusione oggettiva e apartitica.