Morgan ospite della diretta di Luca Jurman parla dell’esperienza ad Amici e di Maria De Filippi

Continuano le dirette Instagram di Luca Jurman che, tra un commento e l’altro sui ragazzi di Amici di Maria De Filippi (a proposito, chissà cosa penserà il noto vocal coach delle discutibili esibizioni dei ragazzi di questa edizione al Capodanno in musica di Canale 5), dopo essersi confrontato con LDA si è intrattenuto con Morgan in una diretta in cui il cantautore ha svelato alcuni aneddoti sul suo rapporto con Maria De Filippi.

Luca Jurman e il cantautore hanno infatti in comune la partecipazione, con tanto di addio turbolento, al talent show di casa Mediaset. Come è noto Jurman è stato per quattro anni Professore nella scuola andandosene in diretta dopo l’ingresso nel cast di Rudy Zerbi e l’eliminazione dell’ultimo talento della sua squadra, Antonella Lafortezza.

“Tu sai come la penso Maria” disse Luca in diretta nel 2010. “Penso che lei possa avere un futuro e penso che se tu mi dai il benestare vorrei continuare a seguirla. Penso che a questo punto, visto che non c’è più da insegnare, sia giusto chiudere qui la mia presenza, ti ringrazio per tutto quello che ci è stato. Trovo giusto così“.

La conduttrice rispose: “Tu mi insegni da anni ‘la musica soprattutto, allora mettiamo davanti questa musica. Questo è quello che penso poi ovviamente ognuno fa le sue scelte…” ma Jurman rimase fermo nella sua posizione: “Però questa musica è soprattutto fuori, bisogna aiutarli fuori. C’è molto da fare fuori da qui .Ti ringrazio.”

Una scelta difficile sicuramente che abbiamo approfondito, insieme alla carriera del professionista, in una serie di interviste con il nostro Fabio Fiume (le trovate qui e qui, in arrivo una terza parte).

Negli ultimi anni Jurman sta portando avanti a mezzo social una battaglia che non va solo contro il programma, ma è più ampia e coinvolte discografia e altri talent come X Factor.

Tra i punti fondamentali del suo pensiero, che in gran parte il sottoscritto condivise, ma non tutti (per esempio quello sulla cattiva fede a prescindere delle discografiche), ci sono l’utilizzo dell’autotune in una gara/scuola televisiva come correttivo e non come effetto e la qualifica di professori affibbiata ad persone che lavorano nella e con la musica ma non con capacità e studi tecnici.

In molti gli criticano di sputare nel piatto a cui ha mangiato anche se, va detto, in qualsiasi situazione di questo tipo, si è sempre in due a mangiare, chi dà lavoro e visibilità a qualcuno e chi ricambia con la propria esperienza e professionalità. Va detto inoltre che da allora Jurman non è mai più entrato in contatto con il mondo dei talent show, non ha mai preso parte a nessun programma sul generis.

Diverso il discorso per quel che riguarda Morgan, il più decorato giudice di X Factor a livello mondiale con ben cinque edizioni vinte, ha preso parte al talent show di Sky (e ancora prima di Rai2) in tre diversi momenti storici, finendo sempre per essere allontano con polemiche quest’anno.

Morgan ha anche preso parte a due edizioni di Amici di Maria De Filippi. Nella prima ricoprì il ruolo di super giudice extra, una figura esterna alla giuria chiamata ad esprimere il proprio parere. E se le cose in quell’occasione filarono lisce, tutto crollò l’anno successivo, quello con in gara Riki, Thomas e Michele Merlo, dove a Morgan venne affidato il ruolo di direttore artistico della squadra bianca.

Dopo poche settimane il cantautore scappò dal programma come dichiarato di recente a Belve:

“Da Amici me ne sono andato a gambe levate, ricordo ancora quella sera, avevo ancora il microfonino e gli addetti ai lavori mi dicevano – Perché te ne vai? – Perché sono comunista rispondevo perché ormai avevo perso ogni speranza di dialogare con loro. Avrò detto cinquecento volte – sono comunista – quella sera, scappavo, scappavo finché sono arrivato sulla Tiburtina. Altro che sono stato cacciato. Io mi sono fatto una fuga dalle tenebre quando sono uscito da Amici. Sono scappato dall’inferno… proprio un incubo. Come sono subdoli i sistemi di attrazione…”

Ad aprile del 2017 Maria De Filippi, di solito restia a rilasciare dichiarazioni in tal senso, diede la sua versione dei fatti con una nota stampa:

“Sono purtroppo costretta a confermare le voci che annunciano l’uscita di Morgan da Amici. È vero e lo considero un mio fallimento. Dopo una lunga e vana attesa di un incontro con gli autori e con chi gestisce la produzione, tutto è degenerato. Da lui sono partiti gli insulti, le accuse, le teorie complottiste e persecutorie, fino alla ovvia e necessaria risoluzione degli impegni reciproci. Peccato.”

Un fallimento personale lo definì la De Filippi in quell’occasione. Va detto che la squadra di autori del programma si era già dimostrato in grado di valorizzare figure che invece brillavano a X Factor. Mara Maionchi per esempio, tra i giudici più amati e longevi di X Factor, quando fu inserita nel cast di Amici divenne in poco tempo l’ombra di sé stessa, relegata a semplice comparsa nel programma.

Torniamo a Morgan. Nel corso della diretta Instagram con Luca Jurman il cantautore ha approfondito la sua versione dei fatti, parlando di una vera e propria pugnalata alle spalle da parte di Maria De Filippi.

