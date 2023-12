Federica Panicucci per il suo “Capodanno in musica” su Canale 5 punta tutto, o quasi, su “Amici”

Capodanno in Musica 2023.

Se Rai 1 per il Capodanno televisivo punta su Amadeus, per la nona volta alla conduzione de L’Anno che verrà (qui il cast), e sui nomi del Festival di Sanremo 2024, Mediaset affida per la sesta volta “Capodanno in Musica” a Federica Panicucci dando ampio spazio agli artisti di Amici di Maria De Filippi.

Capodanno in Musica è il programma scelto per festeggiare la fine dell’anno su Canale 5 a partire dal 2013 e, dopo un’edizione guidata da Serena Autieri e Alvin, da sei anni è condotto da Federica Panicucci.

La serata evento, per la seconda volta consecutiva, andrà in onda da piazza De Ferrari a Genova.

Andiamo a scoprire quali artisti ci faranno compagnia la sera del 31 dicembre 2023 ricordandovi che in questo articolo potete conoscere il cast de L’Anno che verrà in onda su Rai 1.

Cliccate in basso su continua.