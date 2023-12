Amadeus ancora una volta apre le porta al nuovo anno con “L’anno che verrà”

L’anno che verrà 2023.

Confermato l’appuntamento in musica per il capodanno televisivo di Rai 1 con Amadeus nuovamente alla guida de L’Anno che verrà per una serata che vedrà nel cast tanti artisti, alcuni dei quali in gara a febbraio prossimo sul palco del Festival di Sanremo.

Per il direttore artistico del Festival si tratta della nona edizione alla conduzione della serata evento che darà il benvenuto al nuovo anno che, per la prima volta, andrà in onda da Crotone in Calabria.

Quali saranno i cantanti che ci accompagneranno nel passaggio tra il 2023 e il 2024? Cliccate in basso per scoprirli insieme, qui invece se volete conoscere gli ospiti del Capodanno televisivo di Canale 5.