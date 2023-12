Sanremo 2024 cambia il regolamento. 30 gli artisti in gara, ecco la lista definitiva

Sanremo 2024 cantanti in gara. Cambia il regolamento. 30 gli artisti in gara, ecco la lista definitiva annunciata da Amadeus nel corso dell’edizione del TG1 delle 13:00 di domenica 3 dicembre.

Dovevano essere 26 totali e sono diventati 30, con il nuovo regolamento modificato all’ultimo istante, gli artisti in gara a Sanremo 2024 e annunciati da Amadeus in una delle puntate del TG1 probabilmente più viste degli ultimi anni.

Il suo primo anno furono 32 con la vittoria di Diodato, il secondo 34 con la vittoria dei Maneskin, il terzo 25 con la vittoria del duo Mahmood e Blanco e il quarto, quello dello scorso anno, furono 28 con la vittoria di Marco Mengoni.

I big, dunque, saranno 27 in questa quinta edizione ai quali si aggiungeranno 3 giovani che verranno selezionati durante la finale di categoria del prossimo 19 dicembre.

Per settimane si è parlato tanto di chi sarebbe stato in gara e chi, invece, sarebbe rimasto a guardare e finalmente, dopo tanta attesa, ecco la lista definitiva di chi sarà in gara dal 6 al 10 febbraio 2024 durante quello che sarà l’ultimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus.

Clicca su CONTINUA per leggere la lista completa.