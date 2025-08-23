Morgan al Kaulonia Tarantella Festival: “Lucio Battisti era un genio, peccato che ci fosse questo Mogol”

Morgan, direttore artistico insieme a Mimmo Cavallaro del Kaulonia Tarantella Festival, torna a far discutere attaccando il mondo dei cantautori e… Mogol.

Il Kaulonia Tarantella Festival è uno degli appuntamenti più longevi e riconosciuti della scena musicale italiana dedicata alla tradizione popolare.

Nato per valorizzare la tarantella calabrese e farla dialogare con linguaggi contemporanei, nel corso delle sue 27 edizioni ha ospitato nomi di primo piano come Ornella Vanoni, Noa, Enzo Avitabile e James Senese. Ogni estate la cittadina di Caulonia si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto, capace di attrarre migliaia di spettatori in una festa che unisce musica, danza e cultura popolare.

kaulonia tarantella festiva: Morgan… l’attacco a Mogol

Nel corso di un incontro con i giovani, il cantautore nonché direttore artistico della manifestazione, ha deriso alcuni grandi classici della canzone italiana e non ha risparmiato un attacco diretto a Mogol, storico paroliere di Lucio Battisti.

Nel video diffuso sui social, Morgan, chitarra alla mano, si è fermato su Margherita di Riccardo Cocciante ironizzando: “Perché lei ama i colori… ma tu che ca**o ne sai se lei ama i colori”. Un commento in risposta a una domanda del pubblico e, almeno da quel poco che si sente, volto a banalizzare i testi di alcuni artisti.

Morgan ha poi ha intonato La canzone del sole di Battisti commentando: “Le bionde trecce, gli occhi azzurri… è una bambina! Due arance ancora più rosse… diciamo che qui c’è questa cosa del viscido. Mogol purtroppo non sa quello che dice”.

L’attacco diretto al celebre autore è proseguito: “Lucio Battisti era un genio musicalmente, peccato che ci fosse questo Mogol che scriveva cose banalissime. Però lui era in grado di cantare anche le cose peggiori”. Solo in chiusura è arrivata una parziale apertura: “Ci sono delle cose di Mogol che gli sono venute bene, ma non lo sa lui. Per esempio Emozioni è bella”, intonando il brano davanti ai presenti.

Il filmato, ripreso da un partecipante, è diventato virale alimentando il dibattito online tra chi difende l’ironia del cantautore e chi lo accusa di mancare di rispetto a un pezzo di storia della musica italiana.