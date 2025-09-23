23 Settembre 2025
Moreno torna in coppia con il rapper brasiliano Enzo Bala sulle note di “Boom Boom Clap Clap”

Il brano sancisce l'incontro tra la trap italiana e il reggaeton delle favelas

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, Boom Boom Clap Clap (Newphonix / Universal Music Italia) è il nuovo singolo di Moreno, che torna in coppia con il rapper brasiliano Enzo Bala sulle note di un brano trap che ci teletrasporta nelle favelas brasiliane, dove la musica e il calcio scandiscono la vita di tutti i giorni.

Dopo aver raccontato l’Est Europa con l’estetica ruvida di Crazy, Moreno continua dunque a spingersi oltre i confini nazionali, fondendo linguaggi e mondi musicali anche molto diversi tra loro.

Scritto e composto da Moreno Donadoni, Enzo Henrique Rodrigues e Filipe Cavaleiro de Macedo da Silva Faria, Boom Boom Clap Clap vanta una produzione immediata e potente, curata da Max Kleinz & Victor Reis.

Ed ecco che, nelle strofe in portoghese di Bala, i bassi profondi e i beat in quarti si trasformano in ritmi reggaeton, evocando l’energia brasiliana e dando vita a un ritornello incalzante, intriso di richiami alla cultura locale.

Moreno cover Boom Boom Clap Clap feat Enzo Bala

