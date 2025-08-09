9 Agosto 2025
di
Lorenza Ferraro
News
Condividi su:
9 Agosto 2025

Monsterland Halloween Festival 2025: annunciati i primi ospiti e ben 12 stage

L'evento di Halloween più grande d'Europa spegne quest'anno 15 candeline e si sposta all'Autodromo di Imola

News di Lorenza Ferraro
Monsterland Halloween Festival 2025
Condividi su:

Monsterland Halloween Festival torna anche nel 2025 per festeggiare, venerdì 31 ottobre, il 15° compleanno dell’evento di Halloween più grande d’Europa, prodotto da Unconventional Events.

Ed è con ben tre mesi di anticipo che arrivano i primi spoiler. Di fatto, sono già stati annunciati i primissimi ospiti, che si alterneranno sui 12 stage presenti all’interno dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Di questi ne sono già stati svelati due: l’Horror Ware House Stage – che ospiterà il format di successo Vida Loca, oltre a Emis Killa e Kid Yugi – e il The Witch Forest Stage, che sarà il palcoscenico di Marco Carola, Paco Osuna e Andrea Oliva B2b Nic Fanciulli.

Monsterland Halloween Festival

MONSTERLAND HALLOWEEN FESTIVAL: IL TEMA DEL 2025

Il tema di Monsterland Halloween Festival di quest’anno, The Psychedelic Circuit, celebra il luogo che lo accoglierà, ovvero l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola: una delle strutture più iconiche nel panorama motorsport, che occupa uno spazio di circa 70.000 mq.

Ed ecco che, per una notte, ogni box si trasformerà in uno stage indoor allestito con effetti scenografici e dedicato a uno specifico genere musicale, in modo da permettere al pubblico di scatenarsi sul dancefloor più affine ai propri gusti.

Ma non è tutto! Come da tradizione, anche per l’edizione 2025 saranno infatti allestiti dei palchi esterni, che prenderanno forma in grandi tendoni circensi.

Monsterland Halloween Festival, però, non è solo musica, ma divertimento in tutti i suoi generi. All’Autodromo saranno così presenti anche giostre e attrazioni adrenaliniche in tema con la notte più paurosa dell’anno.

I biglietti sono in vendita a un numero limitato sui circuiti di vendita ufficiali e al seguente link.

 

All Music Italia

Articoli più letti

Nek e Rocco Hunt nuovi giudici di The Voice Senior 2025 1

The Voice Senior si rinnova: i giudici che affiancheranno Antonella Clerici nella sesta edizione
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Giuliana Florio e Vera Luna, due casi virali legati all’intelligenza artificiale e alla musica sui social 3

Giuliana Florio, Vera Luna e lo spettro dell'AI sulla musica. O si impara o si soccombe
Luciano Pavarotti celebrato all’Arena di Verona nel grande concerto per i suoi 90 anni 4

Luciano Pavarotti: all’Arena di Verona il grande tributo per i 90 anni dell'artista con grandi ospiti in scaletta
Nostalgia 90 annuncia il tour 2025 5

Nostalgia 90: ecco il tour che farà ballare tutta l'Italia
Radio Date settimana 32 2025 – New Music Friday 8 agosto 6

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana. Da Don Joe a Matteo Bocelli feat. Grignani
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Festival di Sanremo 2026, l’ipotesi di due edizioni inizia a circolare 8

Festival di Sanremo: e se dal caos nascessero due Festival paralleli? A vincere sarebbe la musica
Comune di Sanremo apre alle richieste della Rai per salvare il Festival 2026 9

Sanremo: il braccio di ferro si allenta. Il Comune apre, Rai e discografia attendono risposte
Piazza San Marco di Annalisa con Marco Mengoni testo e significato 10

Annalisa e Marco Mengoni annunciano "Piazza San Marco", una ballad quasi cinematografica

Cerca su A.M.I.