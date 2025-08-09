Monsterland Halloween Festival 2025: annunciati i primi ospiti e ben 12 stage

Monsterland Halloween Festival torna anche nel 2025 per festeggiare, venerdì 31 ottobre, il 15° compleanno dell’evento di Halloween più grande d’Europa, prodotto da Unconventional Events.

Ed è con ben tre mesi di anticipo che arrivano i primi spoiler. Di fatto, sono già stati annunciati i primissimi ospiti, che si alterneranno sui 12 stage presenti all’interno dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Di questi ne sono già stati svelati due: l’Horror Ware House Stage – che ospiterà il format di successo Vida Loca, oltre a Emis Killa e Kid Yugi – e il The Witch Forest Stage, che sarà il palcoscenico di Marco Carola, Paco Osuna e Andrea Oliva B2b Nic Fanciulli.

MONSTERLAND HALLOWEEN FESTIVAL: IL TEMA DEL 2025

Il tema di Monsterland Halloween Festival di quest’anno, The Psychedelic Circuit, celebra il luogo che lo accoglierà, ovvero l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola: una delle strutture più iconiche nel panorama motorsport, che occupa uno spazio di circa 70.000 mq.

Ed ecco che, per una notte, ogni box si trasformerà in uno stage indoor allestito con effetti scenografici e dedicato a uno specifico genere musicale, in modo da permettere al pubblico di scatenarsi sul dancefloor più affine ai propri gusti.

Ma non è tutto! Come da tradizione, anche per l’edizione 2025 saranno infatti allestiti dei palchi esterni, che prenderanno forma in grandi tendoni circensi.

Monsterland Halloween Festival, però, non è solo musica, ma divertimento in tutti i suoi generi. All’Autodromo saranno così presenti anche giostre e attrazioni adrenaliniche in tema con la notte più paurosa dell’anno.

I biglietti sono in vendita a un numero limitato sui circuiti di vendita ufficiali e al seguente link.