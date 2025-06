Modà, Come hai sempre fatto: testo e significato del nuovo singolo della band

In attesa del concerto evento che si terrà giovedì 12 giugno allo Stadio di San Siro a Milano che darà il via a La Notte dei Romantici – Il Tour, i Modà tornano con un singolo intenso e personale, Come hai sempre fatto (Warner Music Italy), disponibile da venerdì 6 giugno in programmazione radiofonica.

Il brano è già disponibile all’interno del loro ultimo album 8 CANZONI, uscito lo scorso 14 febbraio in concomitanza con la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Non ti dimentico.

Modà – Testo e significato di COME HAI SEMPRE FATTO

Il brano è una riflessione profonda e potente sugli alti e bassi della vita, sulla forza di rialzarsi quando tutto sembra difficile, quasi impossibile, sulla spinta che le persone che ti amano posso darti e su quel senso di responsabilità nei loro confronti che ti deve spingere a farlo.

Kekko Silvestre sceglie mettersi a nudo ed esporsi nuovamente su una sofferenza vissuta e attraversata in silenzio, lontano dai riflettori. Le frasi, inoltre, scorrono come un flusso di coscienza che mescola dolore e desiderio di riscatto.

Modà – COME HAI SEMPRE FATTO – TESTO

Son morto così tante volte, non l’ho mai accettato

Ho curato le ferite solo con il tempo

E me ne stavo zitto ad ascoltare il mondo

Ho capito la paura quanto può aiutare

La pazienza è una pistola che non può sparare

Ma che può servire ad essere migliore

E ridon tutti quanti, ridono di te

Non sanno cosa stai passando dentro il tuo silenzio

Se non vuoi farlo per te stesso

Devi farlo almeno per l’amore di chi ha sempre dato tutto

Rialza quella testa e guarda con orgoglio il mondo

Come stai facendo, come hai sempre fatto

La vita è come una canzone che ti fa gridare

Che ti mangia il tempo e ti fa bestemmiare

E che non fa sconti a chi non sa incassare

E ridon tutti quanti, ridono di te

Non sanno cosa stai passando dentro il tuo silenzio

Se non vuoi farlo per te stesso

Devi farlo almeno per l’amore di chi ha sempre dato tutto

Rialza quella testa e guarda con orgoglio il mondo

Come stai facendo, come hai sempre fatto

Ho capito la paura quanto può aiutare

La pazienza è una pistola che non può sparare

Ma che può servire ad essere migliore, migliore, migliore

E ridon tutti quanti, ridono di te

Non sanno cosa stai passando dentro il tuo silenzio

Se non vuoi farlo per te stesso

Devi farlo almeno per l’amore di chi ha sempre dato tutto

E rialza quella testa e guarda con orgoglio il mondo

Come stai facendo, come hai sempre fatto

Come hai sempre fatto

MODÀ, “LA NOTTE DEI ROMANTICI – IL TOUR”: DATE E BIGLIETTI

Per celebrare la loro lunga storia e i “romantici”, i Modà partiranno dal concerto evento di San Siro per il loro La Notte dei Romantici – Il Tour, un lungo viaggio live che li vedrà poi protagonisti in autunno nei principali palazzetti italiani..

Prodotto da Vivo Concerti, di seguito le date del tour aggiornate dei Modà:

12 giugno 2025 – Milano, Stadio San Siro //// ULTIMI BIGLIETTI DISPONIBILI

28 giugno 2025 – Cagliari, Fiera di Cagliari

30 ottobre 2025 – Padova, Kioene Arena //// DATA ZERO

05 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport

11 novembre 2025 – Bologna, Unipol Arena

18 novembre 2025 – Firenze, Mandela Forum

26 novembre 2025 – Bari, Palaflorio

02 dicembre 2025 – Torino, Inalpi Arena

I biglietti sono disponibili sul sito di Vivo Concerti e su tutti gli altri circuiti online e nei punti vendita abituali. La radio partner degli eventi sarà RTL 102.5.