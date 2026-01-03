Moà presenta “Bouquet” un concentrato di fiori, profumi, colori ed emozioni

Moà presenta Bouquet il suo nuovo progetto che intreccia jazz, poesia e libertà espressiva in un dialogo tra passato e presente, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 16 gennaio 2026. Album prodotto da Musa Factory (Musica contro le mafie), distribuito da Believe con il contributo di Nuovo Imaie.

Bouquet è prodotto dal Maestro Massimo Moriconi, tra i più grandi contrabbassisti e produttori del jazz italiano. Il progetto unisce la raffinatezza del linguaggio jazzistico alla forza narrativa della canzone d’autore, dando vita a un racconto di rinascita personale e artistica.

Ogni brano è un fiore distinto, con un profumo, un colore e un’emozione propri, che sboccia in armonia con gli altri, raccontando stati d’animo, stagioni interiori e sfumature emotive, dalla delicatezza più intima alle fioriture più luminose.

La voce di Moà, delicata, vibrante e viscerale, si intreccia ad arrangiamenti raffinati tra pop e suggestioni jazz, invitando a un ascolto attento, intimo e avvolgente.

Bouquet: il nuovo progetto di Moà

Il progetto nasce nel 2024, quando Moà sceglie di collaborare con Musa Factory dopo la partecipazione al Music for Change Award 15th, conclusa con la Menzione Speciale del Club Tenco. Da quell’esperienza nasce il desiderio di un disco autentico, curato nei dettagli e libero da definizioni di genere.

Con il Maestro Massimo Moriconi un gruppo di musicisti d’eccezione: Stefano Nanni (arrangiamento orchestrale), Ettore Carucci (pianoforte), Massimiliano Rosati (chitarra elettrica e produzione) e un featuring con Mamos Gang (Squarta & Gabbo dei Cor Veleno).

“Bouquet è un atto d’amore. Volevo creare qualcosa di bello, senza troppe spiegazioni, un gesto puro verso la musica, la poesia e l’arte. È stato un percorso prezioso di incontri e crescita personale, un regalo per chi si ama davvero.

Ho raccolto i fiori più belli che ho trovato e li ho uniti in una composizione dedicata alla vita, alla bellezza e al coraggio di resistere grazie alla forza dell’amore”.

Il progetto si estende oltre la musica: insieme alla designer venezuelana Ana Pia Leon, Moà ha ideato Cataleia, una linea di accessori ispirata ai fiori di Bouquet, simbolo di resilienza e rinascita.

Moà – Bouquet – tracklist

Briciolo d’anima

Franca Viola

I’ll be there

Palermo è un’altalena

Bolla d’aria

Canterò

Guardami medusa

L’onda sale (feat. Mamos Gang )

Immagine di copertina dell’articolo di Emanuele Tetto

Clicca su Continua per il racconto track by track di Bouquet