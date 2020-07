Prenderà il via il 23 luglio da San Benedetto del Tronto Mini Zilli Tour 2020, la tournée con cui Nina Zilli festeggia 10 anni di carriera.

Sono passate poche settimane dall’uscita del singolo Schiacciacuore feat. Nitro (Qui la nostra videointervista di presentazione) e ora l’artista torna sul palco con un’atmosfera intima in spazi insoliti e speciali.

Il Mini Zilli Tour 2020 è un piccolo tour fatto di date particolati, in ambientazioni suggestive, con un set essenziale. Saranno presenti pianoforte, chitarra e dj, in grado di ricreare l’atmosfera solare dei grandi concerti estivi, ma anche l’intimità degli spettacoli teatrali.

Le interpretazioni di Nina Zilli saranno uniche perchè appoggiate su un arrangiamento nudo, composto dal suono di un solo strumento.

“Avevo grandi progetti per quest’estate, avrei voluto festeggiare i miei 10 anni di carriera in modo speciale, ma non sempre le cose vanno come ci si aspetta. Ho deciso di rimandare i grandi festeggiamenti al 2021, ma di questi tempi credo anche che sia importante ‘esserci’, per dare un segnale di ripresa e divertirci, condividendo con il pubblico quello che amiamo di più: la musica.”

La scaletta prevederà tutti i brani più famosi, ma anche quelli a cui la cantautrice è più legata. Non mancherà il consueto omaggio a Etta James con il brano I’d rather go blind, per ricordare il Sempre Lontano Tour del 2010.

Sul palco Nina Zilli sarà accompagnata da Riccardo “deepa” Di Paola al pianoforte / tastiere, Stefano Brandoni alla chitarra e Zak alla postazione Dj.

“Poche date, ma in cornici molto particolari, con un mini pubblico (max 1000 persone per volta, alcune volte lo show sarà doppio e riusciremo ad arrivare anche a 2000), un mini set sul palco e una scaletta molto particolare.

Perchè è importante esserci. Rivederci, riascoltarci, risentire risuonare i nostri cuori allo stesso battito, riascoltare il mio bpm preferito: quello dei vostri cuori”

Ecco le prime date confermate:

23/07 San Benedetto del Tronto

26/07 Salerno – Arena Del Mare

02/08 Tagliacozzo (AQ) – Festival Di Mezza Estate

17/08 Rivisondoli (AQ) – Rivi Sound Festival

26/08 Lignano Sabbiadoro (UD) – Arena Alpe Adria

