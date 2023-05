Nel disco di Mina anche “L’orto”, un brano ironico scartato da Fedez a X Factor

Nel nuovo disco di Mina, Ti amo come un pazzo, c’è un brano, L’orto, che a qualcuno avrà sicuramente ricordato qualcosa. Il pezzo infatti è stato presentato alle audizioni di X Factor nel 2018 e scartato da Fedez.

Un destino singolare quello di questa canzone scritta da Mattia Lezi con Matteo Santarelli, un brano che è una vera e propria ode alla verdura che Mattia usò come brano per presentarsi alle audizioni dell’ultima edizione di X Factor.

Come ha spiegato Massimiliano Pani, figlio e produttore di Mina, il brano era stato inviato alla cantante negli anni scorsi ed era rimasto lì in attesa dell’uscita di un nuovo disco dell’artista. Inconsapevole che Mina lo avesse preso in considerazione Mattia Lezi decideva di usarlo come biglietto da visita nel talent show Sky (qui la sua esibizione).

Poco male perché Mina, molto attenta ai nuovi autori al punto da avere una sezione apposita sul sito ufficiale della sua etichetta, PDU Music, per mandarle dei brani (la trovate qui), ha deciso di inciderla e inserirla ugualmente nel suo nuovo disco facendone il brano più leggero e divertente del progetto.

MINA L’ORTO TESTO E AUDIO

Qui a seguire testo e audio della versione di Mina.

Se più di mangiare non ti va, eh

Guarda quante cose buone abbiamo qui nell’orto

Abbiamo qui nell’o…

Cavolo, patate e sedano

Rigogliosamente crescono

Che cosa stai aspettando?

È quasi pronto il pranzo

Va, tu non ti fidi, che cos’è che non ti va?

Dai, davvero preferisci rimanere ancora lì

Rinchiuso in quel palazzo?

Se più di mangiare non ti va

Guarda quante cose buone abbiamo qui nell’orto

Abbiamo qui nell’o…

Anche la lattuga è qui per te

Devi solamente saper scegliere

E appena arriva maggio

Vedrai sarà uno spasso

Ma, tu non ti fidi, che cos’è che non ti va?

Dai, davvero preferisci rimanere ancora lì

A fare tutto con un click?

Nell’orto, nell’orto vieni

nell’orto

Nell’orto, nell’orto vieni

nell’orto

Nell’orto, nell’orto vieni

nell’orto

Nell’orto, nell’orto vieni

Toh, ma guarda un po’ ma che sorpresa

Fuori dal supermarket con le buste della spesa

Che di cavolo, patate e sedano

L’etichetta del biologico

Lo sai, ti stai ingannando

Vieni da noi per pranzo?

Ma, tu non ti fidi, che cos’è che non ti va?

Dai, davvero preferisci rimanere ancora lì?

Piange l’avena

La carota è buona per te

Sono diversa

Ti prego abbi pietà di me

Friggo stasera

Mela, melanzane per te

Indivia e pera

Ceci e fagiolini pure

Mangia la bieta

Che io ho preparato per te

Lascia la dieta

Qui bisogno più non ce n’è, oh