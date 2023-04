Ecco tutte le canzoni e gli autori del nuovo album di Mina, “Ti amo come un pazzo”

È fuori Ti amo come un pazzo, il nuovo album di Mina che arriva a quattro anni dall’ultimo progetto discografico della Tigre di Cremona, Mina Fossati.

Il nuovo disco di Mina viene definito ironicamente melodrammatico e già lo si può capire dalla copertina che, volutamente, rievoca quelle delle diffusissime riviste di fotoromanzi come “Bolero Film“, “Grand Hotel” e “Sogno“.

Anche le canzoni contenute nel disco possono definirsi “canzoni-fotoromanzo”, ovvero che raccontano storie d’amore tormentato, perduto o non corrisposto.

Come sempre, la selezione delle canzoni è avvenuta attraverso la lunga e metodica ricerca che Mina compie ascoltando le canzoni che le vengono inviate da centinaia di autori italiani, già affermati o ancora sconosciuti o addirittura esordienti (fino a qualche anno fa l’invio avveniva per posta, in forma “fisica” di musicassette e poi di CD; oggi il sito PDU Music offre anche la possibilità dell’invio di MP3 qui.

La pubblicazione digitale di questo nuovo album di Mina, come di tutto il catalogo PDU, viene affidata dal 2023 a Pirames International. La società fondata nel 2005 da Federico Montesanto, che ha visto di recente l’ingresso di Guido Dall’Oglio, curerà la distribuzione in esclusiva sui negozi digitali in Italia e all’estero.

Ti amo come un pazzo è disponibile in più formati:

LP classico in vinile nero: album contenente un LP in vinile nero da 180 grammi. Libretto interno di 16 pagine con fotografie inedite di Mauro Balletti.

LP in edizione numerata e limitata in vinile Crystal: vinile 180 grammi, in edizione limitata e numerata. 1000 copie stampate. Libretto interno di 16 pagine con fotografie inedite di Mauro Balletti.

LP in edizione numerata e limitata in vinile azzurro: vinile 180 grammi, in edizione limitata e numerata. Libretto interno di 16 pagine con fotografie inedite di Mauro Balletti. 1000 copie stampate in esclusiva per il Record Store Day.

LP in edizione numerata e limitata con copertina alternativa: vinile 180 grammi di colore nero in edizione limitata e numerata. 1000 copie stampate. Libretto interno di 16 pagine con fotografie inedite di Mauro Balletti

CD contenente 12 canzoni (due brani in più rispetto all’LP): libretto interno di 24 pagine con fotografie inedite di Mauro Balletti. Il CD sarà in vendita sull’e-commerce di Discoteca Laziale e in tutti i negozi di dischi.

Andiamo a conoscere insieme le canzoni e gli autori che compongono Ti amo come un pazzo, disco anticipato dal singolo Un briciolo di allegria con Blanco entrato al primo posto della classifica FIMI singoli e al secondo posto per quel che riguarda le radio. Clicca in basso su continua.