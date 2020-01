Mina e Ivano Fossati lanciano L’infinito di stelle, nuovo brano estratto dall’album di inediti Mina Fossati.

L’album, pubblicato il 22 novembre 2019 è già certificato ù

ìàpìed è stabile nelle prime posizioni della classifica FIMI dei dischi più ascoltati.

Dopo Tex Mex e Luna Diamante, brano struggente che accompagna forse la più importante scena del film La dea Fortuna di Ferzan Ozpetek attualmente nelle sale, L’infinito di stelle apre un nuovo capitolo di un album che è tutto da scoprire.

L’infinito di stelle è la prima traccia della tracklist del disco, un brano toccante e deciso.

I due protagonisti della musica italiana, da tempo lontani dalla ribalta, uniscono per la prima volta le loro voci in 11 brani inediti, scritti e composti da Ivano Fossati e cantati da Mina e Fossati, che tornano a collaborare in un’occasione unica.

Fossati descrive così il brano:

“La canzone è nata prima di tutto dalla parte musicale, del pianoforte. Poi sono arrivate le parole, il testo, che volevamo fosse un testo a due come una sorta di botta e risposta. La canzone cerca di spiegare la presenza mia e di Mina insieme, il senso del disco”

Solo il pianoforte accompagna con eleganza la voce di Fossati ed un’orchestra d’archi che arriva, un accordo alla volta, che fa da scenario illuminando la voce di Mina.

Parole apparentemente semplici e dolci, com’è la perfetta armonizzazione delle due voci sul finale del brano.

MINA FOSSATI L’infinito e le stelle testo

Per la strada di nuovo

la pioggia è passata

E una luce si muove per me

C’è ancora speranza in questa terra

Civilizzata soprattutto dai poeti

L’ultima volta che ti ho scritto

Era settembre e pure il tempo

È andato via

Ma dove sei tu

e il mondo intero

È per questo io sono qui

E mai nemmeno per un attimo

Voglio stare lontano da te

Vedi che parole semplici

Piccola fiamma che risplendi

Nell’infinito di stelle qualcosa stanotte brilla

Anche per me

E tutto ha senso, c’è bellezza spazio amore

Aria di tenerezza intorno

forse un sogno di quelli che non si perdono

Di quelli a cui la gente crede

Domani è un altro giorno

viene a prenderci per mano

Ma ora non è il momento

Adesso no

Io nemmeno per un attimo

Voglio stare lontano da te

Vedi che parole semplici

Proprio per questo ci crederei

Nessun’altra ragione che un sogno

Ma sono sicura che basta per noi

Un caffè in due

qualche stella di carta

E nel buio del cielo là fuori

È già domani

Ecco perché siamo qui

Ecco perché siamo qui