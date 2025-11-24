“Milva: nuove tracce”, la raccolta che restituisce voce e memoria alla sua arte

Milva torna a farsi ascoltare grazie ad un progetto davvero speciale in uscita per NAR International e ADA Music Italy: Milva: nuove tracce.

Il progetto è una raccolta che restituisce voce e presenza a una delle più grandi interpreti della musica italiana ed europea. Un’opera che mette al centro la sua forza interpretativa attraverso versioni rielaborate e incisioni rimaste inedite per oltre quindici anni.

Milva: nuove tracce non è solo un’operazione discografica. È un ritratto umano e artistico, costruito intorno a registrazioni conservate con cura e riportate alla luce con l’obiettivo di restituire al pubblico la complessità della sua voce. Il progetto raccoglie nuove versioni di brani senza tempo e materiali mai pubblicati, offrendo un ascolto che ha il sapore della memoria e della scoperta.

MILVA: NUOVE TRACCE La direzione artistica di Lucio Fabbri

A guidare questa rinascita c’è Lucio Fabbri, già responsabile degli arrangiamenti e delle sessioni originali. Per l’occasione, Fabbri ha ricostruito e arricchito gli arrangiamenti, lavorando con estrema sensibilità per non alterare la natura interpretativa di Milva. Ogni intervento è pensato per amplificare ciò che la sua voce raccontava già allora: profondità, fragilità, determinazione.

È un lavoro che si muove tra rispetto filologico e nuova visione creativa, lasciando che l’essenziale resti intatto mentre tutto intorno viene riportato a una forma attuale e curata.

Il risultato è un album che sa di eredità e di presente. Milva: nuove tracce diventa un gesto di memoria, un omaggio alla sua carriera e alla sua capacità di attraversare generi, epoche e linguaggi. La raccolta non ha il tono celebrativo di un’antologia, ma quello di un dialogo rimesso in movimento: un modo per continuare a far vivere un’artista che ha segnato la storia della canzone italiana con rigore, teatralità e un’impronta inconfondibile.

Il progetto sarà fuori dal 28 novembre 2025 in cd e vinile.