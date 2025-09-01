1 Settembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
1 Settembre 2025

Mille torna con UMPM: un brano liberatorio che anticipa l’album Risorgimento

Un pezzo urgente e visionario che racconta la ricerca di un “posto migliore”

News di All Music Italia
Cover ufficiale del singolo UMPM (un maledettissimo posto migliore) di Mille
Condividi su:

MILLE pubblica UMPM (un maledettissimo posto migliore), il nuovo singolo fuori il 5 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio per TAIGA / ADA Music Italy. Con questo brano, di cui vi raccontiamo testo e significato, l’artista annuncia anche l’arrivo del suo primo album solista Risorgimento, in uscita il 19 settembre e già disponibile in preorder in vinile (standard e limited edition).

Cantautrice, musicista e attrice teatrale, MILLE è il progetto di Elisa Pucci, artista eclettica con una scrittura diretta e spudorata. Dopo l’esperienza con i Moseek, finalisti a X Factor Italia, ha intrapreso il percorso solista conquistando premi come la Critica a Musicultura 2021 con La Radio, la vittoria al contest 1MNext 2022 e un tour di oltre 70 date che l’ha portata fino al palco del Concerto del Primo Maggio a Roma.

mille – Il significato di UMPM (un maledettissimo posto migliore)

UMPM è un brano urgente, sporco e liberatorio. Una corsa a perdifiato verso un altrove immaginario, dove trovare sollievo dalla compressione delle città e dalle dinamiche tossiche della società contemporanea. Tra synth graffianti, lampi di malinconia e tensioni urbane, MILLE mette in musica la voglia di rivalsa e il desiderio di un posto “più umano”, cantando con energia e vulnerabilità una critica lucida e insieme una speranza utopica.

Scritto da Elisa Pucci, Davide Malvi e Simone Tempia, composto da Pucci e Malvi e prodotto da Unbertoprimo, Alessandro Di Sciullo e MILLE, il brano mette in mostra tutte le sfumature vocali e interpretative dell’artista.

Risorgimento, il primo album

Il singolo anticipa Risorgimento, album che raccoglie due anni di scrittura e include i brani Il tempo, le febbri, la sete e C’est fantastique. Un lavoro che unisce rock, punk ed elettronica, alternando leggerezza e profondità, ironia e disincanto. “Risorgimento” non è solo un riferimento storico, ma un simbolo di rinascita interiore, di desiderio di cambiamento che attraversa tutte le tracce.

Con l’uscita del disco partirà il club tour prodotto da Ponderosa Music & Art. Due le prime date già annunciate: 11 novembre a Milano (Santeria Toscana 31) e 12 novembre a Roma (Monk).

Questa la copertina dell’album.

Cover ufficiale dell’album Risorgimento di Mille

MILLE UMPM (UN MALEDETTISSIMO POSTO MIGLIORE) – TESTO

In arrivo

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Irama ed Elodie, Francesco Gabbani, Andrea Laszlo De Simone e Rondodasosa nella cover delle pagelle del 29 agosto 2025 1

Pagelle nuovi singoli 29 agosto 2025: Irama Elodie coppia d'assi, Gaia e Gabbani molto bene, i trapper incommentabili
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Samira Lui canta la sigla della Ruota della Fortuna 2025 scritta da Margherita Vicario 3

La Ruota della Fortuna: la sigla di Samira Lui nasconde un brano di attualità di Margherita Vicario
Francesco Gabbani Dalla mia parte – Nuovo singolo 2025, testo e significato 4

“Dalla mia parte" è il nuovo singolo di Francesco Gabbani: un amore che resta, anche quando fa male
Andrea Laszlo De Simone in una foto promozionale per il singolo Quando 5

“Quando” è il nuovo singolo di Andrea Laszlo De Simone: una serenata alle contraddizioni dell’amore
Olly pubblica Questa domenica, nuovo singolo 2025 6

A pochi giorni da "La Grande festa" all'Ippodromo Olly pubblica "Questa domenica", una ballad tra pioggia e malinconia
singolo Golpe di Giorgia 7

Giorgia sposa nuovamente Emanuel Lo nel video del nuovo singolo, "Golpe"
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 8

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
Olly Tutta vita (Per sempre) 9

Olly annuncia “Tutta vita (sempre)”: nuova versione dell’album con inediti e una copertina "Hard"
album italiani in uscita 2025 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.