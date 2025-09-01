Mille torna con UMPM: un brano liberatorio che anticipa l’album Risorgimento

MILLE pubblica UMPM (un maledettissimo posto migliore), il nuovo singolo fuori il 5 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio per TAIGA / ADA Music Italy. Con questo brano, di cui vi raccontiamo testo e significato, l’artista annuncia anche l’arrivo del suo primo album solista Risorgimento, in uscita il 19 settembre e già disponibile in preorder in vinile (standard e limited edition).

Cantautrice, musicista e attrice teatrale, MILLE è il progetto di Elisa Pucci, artista eclettica con una scrittura diretta e spudorata. Dopo l’esperienza con i Moseek, finalisti a X Factor Italia, ha intrapreso il percorso solista conquistando premi come la Critica a Musicultura 2021 con La Radio, la vittoria al contest 1MNext 2022 e un tour di oltre 70 date che l’ha portata fino al palco del Concerto del Primo Maggio a Roma.

mille – Il significato di UMPM (un maledettissimo posto migliore)

UMPM è un brano urgente, sporco e liberatorio. Una corsa a perdifiato verso un altrove immaginario, dove trovare sollievo dalla compressione delle città e dalle dinamiche tossiche della società contemporanea. Tra synth graffianti, lampi di malinconia e tensioni urbane, MILLE mette in musica la voglia di rivalsa e il desiderio di un posto “più umano”, cantando con energia e vulnerabilità una critica lucida e insieme una speranza utopica.

Scritto da Elisa Pucci, Davide Malvi e Simone Tempia, composto da Pucci e Malvi e prodotto da Unbertoprimo, Alessandro Di Sciullo e MILLE, il brano mette in mostra tutte le sfumature vocali e interpretative dell’artista.

Risorgimento, il primo album

Il singolo anticipa Risorgimento, album che raccoglie due anni di scrittura e include i brani Il tempo, le febbri, la sete e C’est fantastique. Un lavoro che unisce rock, punk ed elettronica, alternando leggerezza e profondità, ironia e disincanto. “Risorgimento” non è solo un riferimento storico, ma un simbolo di rinascita interiore, di desiderio di cambiamento che attraversa tutte le tracce.

Con l’uscita del disco partirà il club tour prodotto da Ponderosa Music & Art. Due le prime date già annunciate: 11 novembre a Milano (Santeria Toscana 31) e 12 novembre a Roma (Monk).

Questa la copertina dell’album.

MILLE UMPM (UN MALEDETTISSIMO POSTO MIGLIORE) – TESTO

In arrivo