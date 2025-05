Mille in attesa del “Risorgimento” lancia l’irriverente singolo “C’est Fantastique”

C’est Fantastique è il nuovo singolo della cantautrice Mille (all’anagrafe, Elisa Pucci). Il brano è in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali dal 30 maggio 2025 per TAIGA / ADA Music Italy.

Il singolo arriva dopo la pubblicazione del brano Il tempo, le febbri, la sete; e rappresenta una nuova tappa del percorso verso l’uscita dell’album Risorgimento, prevista in autunno. C’est Fantastique propone influenze che spaziano tra mondi diversi, confermando la natura eclettica di Mille. Può essere definito come il pezzo ribelle del nuovo progetto musicale della cantautrice.

La canzone ha una natura irriverente tra ironia e disincanto. Mescola pop e attitudine punk con arrangiamenti pulsanti. Il ritornello è corale, ipnotico e liberatorio. Mille si muove tra ritmi serrati e testi taglienti. Il brano restituisce uno spaccato brillante e lucido della quotidianità, non senza sarcasmo. Come recita il titolo, l’artista si domanda: C’est Fantastique, ma per chi?

Nel presentare il brano, Mille racconta: “Ho immaginato un coro che fosse esaltazione e sfogo, una marcia e una danza senza freni che esprimesse il voler vivere senza mai saziarsi. E mentre cammino spedita, in cuffia ascolto la musica che amo, da Antonella Ruggiero ai Franz Ferdinand, fino a Britney Spears”.

C’est Fantastique è scritta da Elisa Pucci (ossia, Mille), insieme a Davide Malvi. Il brano è prodotto da UNBERTOPRIMO, Alessandro Di Sciullo e dalla stessa Mille.

In attesa dell’uscita dell’album, l’artista ha annunciato il suo Club Tour. I primi due appuntamenti dal vivo (prodotti da Ponderosa Music & Art) sono previsti per novembre 2025. Mille si esibirà l’11 novembre a Milano (Santeria Toscana 31) e il 12 novembre a Roma (Monk).

Foto di Silvia Piva