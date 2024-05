Videointervista a Mille: “Racconto la mia verità su un amore difficile”

Lo scorso 30 aprile è uscito il nuovo singolo della cantautrice, illustratrice e attrice Mille, dal titolo “146” (distribuito da ADA Music Italy) e presentato sul palco del Concertone del Primo Maggio 2024.

Dopo un tour di ben 30 date che si è concluso a gennaio all’Apollo di Milano, la cantautrice torna con della nuova musica che ci dimostra quanto la sua penna sia maturata, sempre più sincera e ironica. Nella musica, invece, si mescolano sonorità tipiche inglese che creano un’atmosfera tra malinconia e presa a bene.

Inoltre, il primo giugno partirà il nuovo tour estivo che vedrà Mille impegnata sui palchi dei più importanti festival italiani e dove presenterà in anteprima il nuovo album, in uscita nella seconda parte dell’anno.

MILLE, “146”

In questo nuovo brano, Mille racconta con ironia la fase di una storia in cui tutto non è più presente alcuna possibilità di evoluzione e dove, alla fine di tutto, ci si ritrova ad osservare soltanto i difetti della persona al nostro fianco. Per questo motivo, si iniziano a guardare i piccoli gesti quotidiani da una prospettiva diversa, tant’è che Mille nel brano canta: «tu illuminato dallo schermo, sembri un rospo».

Sul brano, racconta: «Sarebbe ok ma non piango e ho scritto questa canzone di getto raccontando questo amore punk, dove c’è uno che segue, l’altro che porta, come accade nel ballo di coppia, dove per far funzionare la coreografia bisogna essere in due a fare bene i passi. Il brano è punk, malinconico e con la cassa dritta».

VIDEOINTERVISTA A MILLE

Foto di Monika Maroziene