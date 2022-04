Miles: dopo il successo da Producer con “Flashback” lancia il suo progetto personale

È iniziato il nuovo percorso di Miles, giovane produttore romano classe 2002, già noto come uno tra gli artisti più rappresentativi e geniali della scena urban italiana. Il singolo Flashback rappresenta il primo episodio di questa nuova sfida in cui l’artista, per la prima volta mette al centro la sua voce e le sue capacità di liricista.

Lo abbiamo conosciuto come Young Miles, un nome in voga da anni, come uno dei protagonisti del progetto BloodyVinyl insieme a Slait, Tha Supreme e Low Kidd e prima ancora come produttore di Star Wars con Massimo Pericolo e Fabri Fibra nel Machete Mixtape vol.4.

A due anni dall’uscita dal suo primo progetto discografico da producer Glitched Years, in grado di mixare future house e influenze trap/hip hop, ecco il primo singolo del progetto Miles.

miles “flashback”

Un mix di musica elettronica e sonorità urban nel nuovo brano che lo stesso autore definisce come “un energico viaggio tra le sonorità del futuro e le semplicità del passato”. Un primo passo in una scena che già lo ha apprezzato in passato, ma in cui il giovane artista è pronto a confermarsi definitivamente.

Il singolo disponibile dal 12 Aprile su tutte le piattaforme digitali per Arista, Columbia Records e Sony Music Italia vede la produzione di 5019 alter-ego dell’artista stesso.

Uno stile unico e innovativo creato negli anni dalla commistione di generi diversi e una particolare attenzione al mondo dell’elettronica. Miles si è avvicinato alla musica sin da giovanissimo grazie al padre, di professione Dj. I riconoscimenti non sono tardati ad arrivare, grazie anche alla collaborazione con Slait, al secolo Ignazio Pisano, direttore artistico di Arista, storica label di Sony Music, incentrata sulla trasversalità e in grado di spaziare nella totalità dei generi musicali.

Tra gli ultimi riconoscimenti ottenuti dal produttore ricordiamo la collaborazione con Hell Raton a X Factor 2020, in cui si è cimentato nella produzione di alcuni brani assegnati alla squadra delle under donne. E la fortunata collaborazione con Anna sempre in veste di producer nei brani Squeeze#1 e Drippin’ in Milano, certificato disco d’oro.