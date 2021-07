MILANO SOPRANO: Don Joe pubblica il nuovo album ricco di collaborazioni

Don Joe ha pubblicato il suo album MILANO SOPRANO, fuori dal 9 luglio 2021. L’obiettivo di questo disco è quello di omaggiare la città in cui è nato per lasciare un segno indelebile tra le sue mura. Il producer ha deciso di chiamare le nuove e grandi promesse della scena urban lombarda e di farle incontrare con l’Olimpo del rap, che per anni ha ispirato intere generazioni. I due mondi si uniscono così intorno a un progetto discografico senza tempo.

MILANO SOPRANO è uno stile di vita senza confini, che rappresenta la celebrazione di una carriera ventennale.

Don Joe può essere considerato il custode delle chiavi della Milano underground, una delle scene più importanti e attive del panorama rap italiano.

Per questo progetto, il producer ha chiamato a supporto 24 colleghi e amici che, come lui, hanno sviluppato la loro carriera all’ombra della Madonnina di Milano: alcuni di questi hanno condiviso insieme a lui importanti esperienze artistiche e percorsi di vita, altri sono partiti in questi ultimi anni come treni ad alta velocità, in questi ultimi anni, e riconoscono ancora oggi in Don Joe il producer simbolo della città.





ECCO LA TRACKLIST, COMPLETA DI COLLABORAZIONI, DI MILANO SOPRANO

Questa è la tracklist completa dell’album di Don Joe, insieme alle 24 collaborazioni che rendono il progetto ancora più interessante.

BIG CHECKS feat. Jake La Furia, Shiva Don Joe – Tutto (skit) DESERT EAGLE feat. Guè Pequeno, Sacky “KANDINSKY” feat. Ernia, Rose Villain Don Joe – Ratatata (skit) BANDITO feat. Emis Killa, Paky DOGO GANG BANG feat Caneda, Ted Bee, Vincenzo Da Via Anfossi, Montenero, Emi Lo Zio GUERRIERO feat Marracash, Venerus Don Joe – Condanna (skit) BANLIEUE feat. 167 Gang GIUNGLA feat Philip, Il Ghost Don Joe – Scommessa (skit) PRIMA O POI feat Jack The Smoker, Silent Bob PICCOLO PRINCIPE feat Massimo Pericolo, Nerissima Serpe JACKPOT feat J-Ax, Coma_Cose, Myss Keta Don Joe – Orizzonte (skit)

DON JOE breve biografia

Luigi Florio, in arte Don Joe, è di Milano e nasce nel 1975. Si appassiona all’hip hop negli anni ‘90 e fonda i Club Dogo nei primi anni 2000 insieme a Gué Pequeno e Jake La Furia. Il gruppo diventa presto un elemento cardine del rap italiano e pubblica 7 album in totale.

Nel frattempo, il giovane porta avanti la sua carriera da solista e realizza anche un suo album. In breve, diventa uno dei producer più ricercati dai rapper italiani.

Nel 2019 pubblica il suo primo libro “Il Tocco di Mida” con la casa editrice Mondadori Electa, un racconto attraverso il quale Don Joe racconta i retroscena del suo successo, comprese le soddisfazioni e le difficoltà incontrate lungo il percorso. Nel 2021 lavora al progetto MILANO SOPRANO per Columbia Records/Sony Music Italy, il disco è in arrivo il 9 luglio 2021.

Immagine di copertina di Antonio De Masi.