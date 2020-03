Michele Bravi: slitta a data da destinarsi “La Geografia del buio”

Michele Bravi La Geografia del buio. Il nuovo, attesissimo album di Michele Bravi sarebbe dovuto uscire lo scorso 20 marzo. L’uscita del progetto, è poi slittata al 17 aprile ed ora, purtroppo a data da destinarsi.

In seguito all’attuale situazione italiana dovuta all’emergenza Coronavirus, per salvaguardare la sicurezza di tutti e il rispetto delle regole, l’uscita dell’album La Geografia del Buio di Michele Bravi prevista il 17 aprile è rinviata a data da destinarsi.

Presto verranno comunicati ulteriori dettagli riguardo alla release del progetto discografico.

Del resto questo progetto è molto importante per il cantautore visto il carico motivo messo dentro ad ogni singola canzone del disco. Pertanto è assolutamente giusto che la data di uscita venga fissata in un momento meno cupo di quello che stiamo vivendo.

Ecco come Michele Bravi ha commentato questo ennesimo spostamento:

“Sono sicuro che ci sarà il tempo e lo spazio giusto per condividere e scoprire ‘La geografia del buio’ ma adesso dobbiamo comportarci come una comunità che sta lottando per rialzarsi e rimanere a casa.



A tutte le persone che aspettavano con curiosità e impazienza un mio lavoro discografico dico grazie del calore dimostrato finora e chiedo, con il cuore in mano, di rimanere uniti come una famiglia paziente.”