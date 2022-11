Michele Bravi senza filtri a Belve: la musica, il sesso e la star di Hollywood a cui mando le sue foto...

Nella serata del 2 novembre Michele Bravi è stato ospite di Francesca Fagnani per la, temutissima da tanti personaggi del mondo dello spettacolo, intervista a Belve. Il cantautore ha parlato con ironia e non della sua musica, di sesso ed è tornato anche sull’incidente del 2018 che ha cambiato per sempre il suo modo di vivere.

Partiamo dalla musica che, per Michele, divide…

“La musica non unisce, divide. Se dividi vuol dire che con la tua musica sei riuscito a coinvolgere persone che hanno la tua stessa sensibilità. Io lo so che con le mie canzoni c’è una pesantezza che non non ha quella trasversalità lì magari che può avere un altro pezzo. Lo accetto mi piace essere triste, ho bisogno di parlare con persone che accettano la tristezza.“

Proprio su questa malinconia che contraddistingue le sue canzoni e i suoi live l’artista ha giocato molto con la conduttrice la quale ha ricordato che esistono dei fazzoletti di carte che i suoi fan hanno fatto realizzare per i concerti…

“Di solito le persone mi fermano per dirmi: ‘Sai con le tue canzoni mi son lasciato, con le tue canzoni ho superato un lutto…’ La mia più grande soddisfazione è stata una signora, avrà avuto una cinquantina di anni. Ha iniziato il concerto stupenda e lo ha finito tumefatta dal piangere… mi ha detto: ‘Michele io per un’ora e mezza mi sono depressa ed è stato bellissimo’.

Le confessioni di Michele Bravi a Belve

Ampio spazio anche all’argomento sesso partendo dalla celebre frase detta da Mara Venier per far capire che oltre la poesia c’è anche un ragazzo che ama il sesso (“Sono uno schifoso“) fino alla spiegazione del vero significato del brano Solo per un po’. Canzone che parla di sesso orale.

La Fagnani, sempre preparatissima, è andata a ripescare anche alcune dichiarazioni in cui Michele Bravi ammetteva di aver mandato delle foto di sé nudo ad una Celebrity di Hollywood che aveva apprezzato particolarmente e che avrebbe dovuto incontrare. Francesca ha cercato, invano, di estorcere il nome in questione…

“Mi aspettava ad un incontro ma non mi sono presentato… non posso dire il nome, diventa un casino. È un attore, credo abbia più o meno la mia età.“

In chiusura intervista la presentatrice affronta l’argomento più delicato per Michele Bravi, quello dell’incidente stradale che lo vide coinvolto e in cui, nel 2018, perse la vita una signora di 58 anni. Bravi, nelle telefonate con la Fagnani prima della puntata, si è detto disposto a parlarne chiedendo solo “delicatezza”. La conduttrice ha anche voluto chiedere con tatto, il motivo del patteggiamento nella vicenda giudiziaria.

“Quell’evento ha avuto in me delle ripercussioni fisiche fortissime. Ho conosciuto cosa vuol dire vivere non aderendo al reale. Ed è una cosa con cui oggi devo convivere ogni giorno. Ho scelto di patteggiare. Se non fossi stato la persona che sono probabilmente avrei scelto altre vie però allo stesso tempo c’è un pensiero umano, che a un certo punto devi decidere che il male va bloccato e che serve silenzio per affrontarlo. E delle volte la legge lo fa quel rumore lì.“

Potete vedere l’intervista integrale di Belve in cui Michele Bravi ha parlato anche di bullismo, del coming out e del periodo felice in amore, cliccando qui.