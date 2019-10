Michele Bravi Live. Come annunciato nelle scorse settimane (vedi qui) il giovane artista tornerà ad esibirsi dal vivo per una serie di appuntamenti piano e voce in una dimensione intima e riservata, quella del Teatro San Babila di Milano.

C’è molta attesa per questo ritorno, a dimostrarlo, sono i tre sold out lampo dei concerti annunciati fino ad ora. Per tutti gli appuntamenti infatti il biglietti sono andati esauriti a pochi minuti dall’apertura delle prevendite costringendo l’organizzazione ad aggiungere nuove date.

E così quello che doveva essere un unico appuntamento si è tramutato prima in due live e quindi in tre. Ora arriva l’annuncio di un quarto concerto previsto per il pomeriggio del 20 ottobre.

Questo quindi il calendario aggiornato di Michele Bravi Live Piano e voce al Teatro San Babila di Milano.

Venerdì 18 ottobre SOLD OUT

Sabato 19 ottobre SOLD OUT

Domenica 20 ottobre ore 16:00 NUOVA REPLICA

Domenica 20 ottobre ore 21:00 SOLD OUT

I biglietti sono disponibili dalle ore 14:30 di oggi al link qui in basso e, se non termineranno prima, in tutti i punti vendita Ticketone e nelle prevendite autorizzate da domenica 20 ottobre a partire dalle ore 11:00.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali