Michele Bravi Live piano e voce. Arriva il terzo appuntamento live a Milano dopo il sold out lampo delle prime due date.

Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato qui dell’atteso ritorno live di Michele Bravi, cantautore tra i più talentuosi del nuovo panorama musicale italiano dotato di una timbrica vocale inconfondibile.

Un concerto intimo, solo pianoforte e voce. Un evento unico. Ma l’affetto del pubblico nei confronti dell’artista è tale che, dopo il sold out immediato della prima data con conseguente annuncio di un secondo appuntamento, oggi arriva la notizia che anche la data inserita in calendario per domenica 20 ottobre è andata sold out in pochi minuti.

E così il calendario di questo ritorno sul palco di Michele Bravi si arricchisce di un terzo appuntamento previsto per venerdì 18 ottobre, sempre al Teatro San Babila di Milano.

I biglietti per questo nuovo live saranno disponibili da venerdì 13 settembre 2019 a partire dalle ore 11:00 e in tutti i punti vendita Ticketone e nelle prevendite autorizzate da lunedì 16 settembre 2019 a partire dalle ore 11:00.







MICHELE BRAVI LIVE PIANO E VOCE CALENDARIO E DETTAGLI

Venerdì 18 ottobre – Teatro San Babila – Milano NUOVA DATA

sabato 19 ottobre – Teatro San Babila – Milano SOLD OUT

domanica 20 ottobre – Teatro San Babila – Milano SOLD OUT

Apertura porte: 19:30

Inizio Show: 20:30

Prezzi Biglietti:

Poltronissima Numerata – € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Poltrona Numerata – € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Balconata Numerata – € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita