Qualche giorno fa, il 6 settembre per l’esattezza, è stato annunciato il ritorno live di Michele Bravi con uno spettacolo intimo al Teatro San Babila di Milano. I biglietti, in vendita da stamattina, sono andati sold out in pochi minuti e così arriva il raddoppio di data.

Così Michele Bravi Live piano e voce, questo il nome dello spettacolo organizzato da Show Reel Factory e Vivo Concerti, dopo la data di Sabato 19 ottobre raddoppia l’appuntamento con un nuovo spettacolo domenica 20 ottobre sempre alle ore 20:30 con apertura porte alle 19:30.

I biglietti per questo secondo appuntamento saranno in vendita dalle 11 di domani, mercoledì 11 settembre… e visto l’affetto e l’amore con cui questo ritorno è stato accolto chissà che non ci sia la possibilità che nuovi appuntamenti si aggiungano in calendario

Questi i prezzi dei biglietti:

Poltronissima Numerata – € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Poltrona Numerata – € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Balconata Numerata – € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita







Nel corso dello spettacolo l’artista proporrà i brani contenuti nei suoi tre album: A piccoli passi, I hate music e Anime di carta.

Inoltre potrebbero essere presenti in scaletta anche cover con cui l’artista si è cimentato in passato come, per esempio, La Stagione dell’amore di Franco Battiato.