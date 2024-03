Mew dopo la fuga da Amici sceglie manager e casa discografica

Sono passati due mesi da quando Mew ha lasciato la scuola di Amici di Maria De Filippi ma ora la giovane cantante, dopo aver scelto il proprio manager e la casa discografica, è pronta a tornare con un singolo.

A inizio gennaio Mew ha deciso di abbandonare il programma di Canale 5 insieme al fidanzato, trovato proprio nella scuola, Matthew. Nelle settimane successive la ragazza ha spiegato ai suoi followers i motivi dietro alla sua scelta, ovvero la necessità di prendersi cura della propria salute mentale.

Nel mentre la ragazza era già stata avvistata negli uffici delle maggiori case discografiche italiane ed ora è praticamente pronta per tornare con un nuovo singolo, e la scelta sarebbe ricaduta su di un brano che ha già fatto ascoltare in maniera non prodotta sui suoi social, “Posatenebre“.

Mew ha scelto manager e casa discografica

Per il suo debutto discografico ufficiale dopo i singoli pubblicati nella scuola, “Mercoledì mai” e “Vivo“, Mew è stata scelta da Fabrizio Giannini, storico discografico italiano già al lavoro nei decenni passati in Warner Music ed Emi, e per quasi vent’anni manager di Tiziano Ferro (da cui si è distaccato di recente, vedi qui).

Nel corso degli anni Giannini ha seguito per qualche tempo diversi artisti come manager. Tra questi Eros Ramazzotti, Nina Zilli, Michele Bravi ed Elodie (con cui non finì proprio bene, qui un articolo del 2019).

Ora è lui stesso a comunicare sui social di aver scelto di lavorare con Mew…

“Ho sempre messo la faccia nei progetti in cui credo. E questa volta è una gioia metterla per questa artista con cui ho iniziato a lavorare. Si chiama Mew. È talentuosa, poliedrica, sorprendente, carismatica. Imprevedibile. E con lei rafforzo l’entusiasmo mai perduto per questo lavoro, che con i giovani è ogni volta scoperta, stupore, entusiasmo. Ad maiora.“

Con Mew il manager ha scelto anche l’etichetta discografica con cui uscire, la Capitol Records, label di Universal Music guidata da Daniele Menci, e il primo brano con cui uscire che dovrebbe essere proprio “Posatenebre“. Per la produzione, a quanto si apprende dai tag del post di Giannini, sarebbe stato scelto Michele Canova.

Non ci resta che attendere per scoprire la data di uscita.