Tiziano Ferro annuncia la fine del suo sodalizio con il manager Fabrizio Giannini

Con un post social Fabrizio Giannini, da quasi vent’anni manager di Tiziano Ferro, e l’artista stesso hanno annunciato la fine del loro sodalizio professionale.

“Dopo 23. anni, finisce il mio rapporto professionale con Tiziano Ferro” scrive il manager, “È stato un percorso lungo, bello e ricco di grandi soddisfazioni. Adesso nuove sfide e obbiettivi per entrambi. Grazie Tiziano.”

Il rapporto lavorativo tra Giannini e Ferro è durato infatti per 23 anni. Era il 2000 quando i produttori del cantautore, Mara Maionchi e Alberto Salerno, dopo aver portato invano la musica di Tiziano ad ascoltare da tutte le major, ricevettero il sì di Fabrizio Giannini all’epoca leader della Warner Music Italy.

Lo stesso Giannini l’anno successivo sarebbe passato alla EMI e fu solo allora che firmò Tiziano Ferro il suo primo nuovo progetto nel ruolo di Senior Director New Local Artists & New Talents. E che progetto!

Nell’estate del 2001 uscì “Xdono” e a novembre dello stesso anno l’album “Rosso relativo“. Il resto è storia.

Una volta lasciata la EMI Fabrizio Giannini creò la A&R Management e Tiziano Ferro lo volle come suo manager, ruolo che ha ricoperto dal 2007 a inizio 2024.

Giannini negli scorsi anni è stato anche manager per Giorgia, Giusy Ferreri, Eros Ramazzotti, Nina Zilli, Michele Bravi ed Elodie.

Queste le parole con cui Tiziano Ferro ha annunciato la fine del rapporto lavorativo:

“È finita un’epoca.

Ti auguro tutta la luce che ti meriti, e che io non ho più .

Ti auguro successi e gioia, anche più di quelli che abbiamo vissuto.

Ti voglio bene Fabri, grazie.

Grazie.“

“Ti auguro tutta la luce che io non ho più“, parole cariche di malinconia quelle del cantautore che, va detto, viene da un periodo privato non facile. Dopo essersi sposato con Victor nel 2019 ed aver avuto due bambini nel 2022 tramite la gestazione per altri, Andreas e Margherita, ha annunciato la separazione dal marito nel 2023.

Una separazione resta ancora più dolorosa per il fatto che Tiziano non può tornare in Italia per non lasciare i figli.