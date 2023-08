Da Madame a Ermal Meta, da gIANMARIA ai The Kolors, il cast di Meraviglioso Modugno Show 2023

Meraviglioso Modugno Show 2023, svelato il cast della 12esima edizione a tema “FELICE DI STARE QUAGGIU’. CON TE”.

Domenica 3 Settembre a Polignano a Mare in provincia di Bari andrà in scena la nuova edizione di MERAVIGLIOSO MODUGNO SHOW, la serata-evento dedicata all’opera del grande Domenico Modugno.

Quest’anno, per la seconda volta, lo spettacolo andrà in onda anche su RAI 1, venerdì 8 settembre, in seconda serata.

Inoltre la serata verrà trasmessa in tutto il Mondo su RAI ITALIA.

Andiamo a scoprire insieme il cast di questa 12esima edizione.

Per la prima volta la Direzione Artistica ha assegnato il PREMIO MODUGNO ad una artista libera, raffinata, che dall’alto della sua giovane età sa “raccontarci in chiave moderna il Passato e il Futuro”… Madame vince il Premio Modugno 2023. È la prima volta che il Premio viene assegnato ad una donna.

Ai The Kolors andrà invece il premio Menzione Speciale Canzone Italiana nel Mondo per Italodisco.

Così come Modugno sapeva creare brani estremamente popolari che entravano nell’immaginario del pubblico grazie a collaborazioni illustri con autori come Franco Migliacci e Riccardo Pazzaglia, così Stash ha creato il giusto equilibrio tra testo e musica con l’eclettica e mai scontata collaborazione di Davide Petrella.

Presenti inoltre due artisti che sono riusciti a “rivestire” con panni moderni o della tradizione le canzoni dell’artista pugliese: Ermal Meta, già presente come co-conduttore nel 2016 e come Vincitore del Primo Premio Modugno nel 2019, e Mario Incudine.

Chiudono il cast di Meraviglioso Modugno Show 2023 due giovanissimi: gIANMARIA, vincitore di Sanremo Giovani 2022, e Maninni. Infine spazio alla giovane promessa e realtà della musica pugliese, già conosciuto grazie ad Amici di Maria De Filippi e, ancor prima, al Festival di Sanremo, Leonardo Lamacchia.