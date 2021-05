Meduza: il tour americano e alcune novità che certificano il successo

Meduza tour

Meduza, trio di producer italiani di musica house, sono pronti per una nuova avventura americana. Il 14 maggio prenderà il via un tour a stelle e strisce, ma non è l’unica novità che li riguarda!

Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio in pochi anni sono stati in grado di imporsi sullo scenario internazionale collezionando centinaia di certificazioni e numeri da capogiro in termini di streaming e visualizzazioni su tutte le piattaforme digitali.

A conferma dello straordinario successo del gruppo italiano più famoso al mondo, arriva anche l’annuncio del nuovo tour americano.

I Meduza suoneranno nei più importanti club degli Stati Uniti, da Houston ad Atlantic City, da Las Vegas a Miami.

Una serie di concerti tra cui spicca anche la residenza al Wynn Nightlife di Las Vegas, uno tra i più importanti locali a livello globale che annovera tra i suoi resident artisti del calibro di David Guetta, Diplo, Kygo, Major Lazer e The Chainsmoker.

“Non vediamo l’ora di partire per l’America con il nostro nuovo tour, ci aspettiamo un’accoglienza molto calorosa da parte dei nostri fan d’oltreoceano. Esibirsi al The Wynn sarà un’emozione incredibile, anche perché questa sarà la nostra prima residenza a Las Vegas.”

Queste le parole di Mattia Vitale.

MEDUZA TOUR

Dopo meno di un mese dalla presentazione del brano Paradise all’Ellen Degeneres Show, trasmissione di punta della TV americana nonché talk show tra i più famosi al mondo, i Meduza sono stati ospiti lo scorso venerdì al Big Brother Brazil, trasmissione che conta un pubblico medio giornaliero di oltre 45 milioni di spettatori, durante la quale si sono esibiti in una performance esclusiva in collegamento dalla prestigiosa Terrazza Martini di Milano.

Prima di loro solo la cantante Dua Lipa era stata invitata a prendere parte con un’esibizione al famosissimo show sudamericano.

Continuano intanto a crescere in maniera esponenziale i dati relativi all’ascolto dei Meduza in tutto il mondo.

Dopo soli sei mesi Paradise ha già superato i 500 milioni di streaming su tutte le piattaforme digitali, segnando così un record di numeri strabiliante.

E’ di poche settimane fa inoltre la notizia della certificazione del singolo a disco di platino anche in Italia. Il risultato si aggiunge al già quadruplo disco di platino in Irlanda, al doppio platino in Slovacchia e Svizzera, ai platino in Australia, Brasile e Sud Africa e ai dischi d’oro in Austria, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Messico, Olanda, Nuova Zelanda, Portogallo, Svezia e Regno Unito.

È della scorsa settimana anche la certificazione in Italia a triplo disco di platino di Piece of your heart, brano dai connotati house ma dall’anima pop nato in collaborazione con i producer inglesi Goodboys, in nomination nel 2020 ai Grammy Awards nella categoria Best Dance Recording.