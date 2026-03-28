Mediterraneo e Vale Cmq: il dialogo con un’IA nel singolo “messIA”

Mediterraneo pubblica il suo primo album, Nel mare di questo rumore, disponibile dal 27 marzo su tutte le piattaforme. Il progetto, composto da 9 brani, vede come traccia inedita e cuore concettuale del disco messIA, in radio dal 4 aprile, interpretata dalla giovane cantante Vale Cmq.

Il disco raccoglie 8 singoli già pubblicati e un inedito che chiude il cerchio narrativo dell’intero lavoro. Un album che nasce dalla saturazione del presente, da quel rumore costante fatto di stimoli, connessioni continue e risposte immediate, e che prova a indicare una direzione opposta: rallentare, sentire, scegliere la vita.

MEDITERRANEO E VALE CMQ: IL SINGOLO “MESSIA”

messIA mette in scena un dialogo tra la voce di Vale Cmq e un’intelligenza artificiale. La protagonista parte dalla curiosità, attraversa la fascinazione per le risposte perfette dell’algoritmo, e arriva a una consapevolezza semplice ma netta: quelle risposte non vibrano, non emozionano, non scaldano. E così smette di cercare nell’IA ciò che può trovare solo nella vita reale: l’alba, il mare, il contatto, la presenza.

Il titolo gioca volutamente tra “Messia” e “IA”, sottolineando con ironia il rischio di delegare alla tecnologia un ruolo salvifico che non le appartiene. Un tema attualissimo, trattato con leggerezza e profondità insieme.

L’album è pubblicato dall’etichetta Miraloop, con la produzione di Gerolamo Sacco e la copertina firmata da Niccolò Sacco. Al progetto partecipano, tra gli altri, Roberta Giallo, Malavoglia, Giolero, Aurora Convertini, Marco Gatti, Lorenzo Minarini e Malecherifarei.

CHI È MEDITERRANEO

Mediterraneo è il progetto discografico di Paolo Bonazza. Non un gruppo nel senso tradizionale, ma un luogo di incontro tra artisti diversi, uniti dalla cura per la melodia, il ritmo e soprattutto il testo. Per ogni brano, Bonazza sceglie l’interprete che sente più vicino all’emozione da trasmettere. Il nome non è solo geografico: evoca luce, pelle, vento, orizzonti aperti.

CHI È VALE CMQ

Vale Cmq, pseudonimo di Valentina Coluccelli, è una cantante milanese classe 2007, cresciuta musicalmente a Bologna. Nonostante la giovane età, ha già alle spalle una serie di concorsi nazionali e internazionali, tra cui una vittoria al BRAVISSIMA di Valerio Merola nel 2023. Collabora da anni con Gerolamo Sacco e Miraloop, per cui ha già inciso tre brani prima di prendere parte al progetto Mediterraneo, dove interpreta Ciao Michele e messIA.