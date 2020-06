E’ uscito il 4 giugno per Virgin Records (Universal Music Italia) il nuovo singolo di Mecna Ho Guardato Un’Altra.

Per l’occasione il rapper è tornato a collaborare con Iamseife, uno dei suoi producer storici. Ho Guardato Un’Altra segna una nuova svolta nel percorso dell’artista. Al centro del brano c’è una storia d’amore vissuta a distanza raccontata attraverso lo stile e la scrittura che hanno da sempre caratterizzato Mecna.

Le immagini sono nitide e in cui si possono apprezzare scorci di quotidianità che con realismo e semplicità aiutano l’ascoltatore ad immedesimarsi nelle parole del rapper. Un testo accompagnato da una produzione sofisticata in cui si riconoscono riferimenti cupi e ruvide che ricordano la scena elettronica anglosassone.

L’artista lo scorso anno ha pubblicato l’album Neverland insieme a Sick Luke (ne abbiamo parlato Qui), mentre l’ultimo lavoro da solista risale al 2018, anno in cui uscì Blue Karaoke (Qui la nostra videointervista).

MECNA HO GUARDATO UN’ALTRA – IL TESTO

Strade vuote e pelle d’oca

Quando tornerò in città

In questo cocktail ci si affoga

I problemi e la realtà

Mi ricorderò

Che è più facile

Salutarsi bene

Sul mio passaporto

Ho due pagine

Senza un viaggio insieme

Ed ho guardato un’altra stasera

Ma ti sono mancato almeno un po’?

Mi hai mandato un messaggio e diceva

“Non guardare nessuno

Ti sparo o ti ammazzerò

Ti sparo o ti ammazzerò”

Stare insieme è come droga

Ma non vedersi è quasi ok

Tu a Parigi per la moda

Io giù in Puglia con i miei

Mi ricorderò

Che è più facile

Salutarsi bene

Sul mio passaporto

Ho due pagine

Senza un viaggio insieme

Ed ho guardato un’altra stasera

Ma ti sono mancato almeno un po’?

Mi hai mandato un messaggio e diceva

“Non guardare nessuno

Ti sparo o ti ammazzerò

Ti sparo o ti ammazzerò”

“Ti sparo o ti ammazzerò

Ti sparo o ti ammazzerò”