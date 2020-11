Sarà disponibile dal 4 maggio il nuovo libro di Max Pezzali Max90, la mia storia, i miti e le emozioni di un decennio fighissimo, edito da Sperling & Kupfer.

Il volume, che originariamente avrebbe dovuto uscire entro la fine del 2020, racconterà il decennio che ha visto affermarsi musicalmente gli 883.

La prefazione sarà firmata da Lodo Guenzi e non mancheranno le note a margine di Mauro Repetto.

Un periodo che l’artista pavese ha vissuto intensamente e che musicalmente gli ha regalato grandi soddisfazioni. Due vittorie al Festivalbar, una partecipazione al Festival di Sanremo, un film cult, un concerto da 100’000 persone in Piazza Duomo a Milano e soprattutto più di 5 milioni di copie di dischi venduti.

MAX90, LA MIA STORIA, I MITI E LE EMOZIONI DI UN DECENNIO FIGHISSIMO – MAX PEZZALI

Max90 non è la prima fatica letteraria di Max Pezzali. Il cantautore ex 883 esordì in libreria con l’autobiografia Stessa Storia, Stesso Posto, Stesso Bar nel 1998. Proseguì, poi, nel 2008 con l’amaro romanzo Per Prendersi una vita e nel 2013 con una nuova autobiografia I Cowboy non mollano – La Mia Storia.

Max Pezzali, che il 14 novembre ha compiuto 53 anni, ha da poco pubblicato l’album Qualcosa di Nuovo. Il disco ha esordito alla #3 della classifica Fimi degli album più venduti per poi scendere alla #10.

I supporter di Max hanno recentemente votato sui social la frase migliore del nuovo progetto discografico. Questa la preferita, tratta dal singolo ora in radio che da il titolo all’album.

“Che poi la vita è troppo breve

per fermarsi

e non rimettersi in gioco.”

Un verso profetico che si può legare anche alla nuova avventura letteraria.