Max Pezzali dopo il successo del “Circo Max” annuncia un tour negli stadi con sole hit

Archiviato con 56.000 presenze il “Circo Max” Max Pezzali, insieme a Vivo Concerti, annuncia subito una nuova serie di live in calendario per il 2024… MAX FOREVER (HITS ONLY).

Del resto il pubblico si è espresso chiaramente a suon di sold out: c’è voglia di ascoltare Max Pezzali cantare le canzoni degli 883. Dopo un doppio appuntamento allo Stadio San Siro nel 2022 un tour invernale nei palasport con 30 sold out e il Circo Massimo, date che hanno totalizzato oltre 520.000 presenze, è arrivata il momento di un vero e proprio tour negli stadi italiani.

Uno show completamente rinnovato con palco e scenografie inediti per un live che promette, ancora una volta, solo hit in scaletta. Hit che probabilmente saranno prese dal repertorio degli 883 (1992/2003) con in scaletta pochissimi brani della carriera da solista, non altrettanto fortunata del cantautore.

Questo il calendario di MAX FOREVER (HITS ONLY):

Domenica 09 giugno 2024 | Trieste – Stadio Nereo Rocco – DATA ZERO

Mercoledì 19 giugno 2024 | Torino – Stadio Olimpico

Giovedì 27 giugno 2024 | Roma – Stadio Olimpico

Lunedì 01 luglio 2024 | Milano – Stadio San Siro

Martedì 02 luglio 2024 | Milano – Stadio San Siro

I biglietti saranno in vendita da lunedì 11 settembre 2023 alle ore 12:00.







Intanto in molti si chiedono quando Max Pezzali pubblicherà nuova musica. L’artista infatti ha lanciato il suo quinto e ultimo album di inediti da solista ad ottobre del 2022, progetto che ha segnato un record in negativo. È infatti l’unico disco di Pezzali a non aver conquistato nessuna certificazione.

Recenti rumors parlavano di un brano scritto con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, già ospite al “Circo Max“, ma al momento non ci sono conferme al riguardo. Non ci resta che aspettare con una certezza… i live.