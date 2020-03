Uscirà il 6 marzo il nuovo singolo di Max Pezzali Sembro Matto, anteprima dell’album di inediti che vedrà la luce in primavera e che negli ultimi mesi è già stato anticipato da altri brani (leggi qui).

Già nei giorni scorsi era apparso sui canali social di Max Pezzali una sorta di indovinello per permettere ai fans di indovinare il titolo del nuovo brano.

“Incontrare di nuovo l’amore quando si pensava fosse ormai impossibile può avere l’effetto collaterale di darci un senso di “ebbrezza” che un osservatore esterno può sembrare eccessivo e sopra le righe, ma che in realtà è una specie di lucida e consapevole follia che ci fa affrontare la vita con rinnovato ottimismo.”

Queste le parole utilizzate da Max per descrivere Sembro Matto.

MAX PEZZALI SEMBRO MATTO

Il nuovo singolo di Max Pezzali Sembro Matto è prodotto da Big Fish. Ad aprile il brano sarà disponibile anche in una versione remix con un importante featuring che verrà svelato nelle prossime settimane.

La copertina del singolo, come quella di In questa città, è disegnata da Zerocalcare.

Venerdì 6 marzo dalle ore 14.00 sarà online su Youtube anche il video di Sembro Matto, girato a Spoleto sul set di Don Matteo e diretto dal regista Cosimo Alemà, il regista della fiction. Protagonisti del videoclip i giovani attori della popolare serie televisiva di RaiUno che da quasi vent’anni registra record di ascolti settimana dopo settimana.

L’album di inediti di Max Pezzali uscirà in primavera e arriverà a 5 anni di distanza da Astronave Max, premiato con il Disco d’oro. Aspettando il grande evento del 10 e dell’11 luglio (preceduto dalla data zero del 2 di Bibione), serate in cui Max conquisterà San Siro in una sorta di karaoke collettivo (Ne abbiamo parlato Qui).

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI