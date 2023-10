Max Gazzè, in attesa del nuovo album “Amor Fabulas” arriva il singolo “Che c’è di male”

Max Gazzè, “Che c’è di male”: significato del testo del nuovo singolo

Dopo aver suonato in giro per il mondo, Max Gazzè torna con un nuovo singolo, “Che c’è di male“, e annuncia un nuovo tour e un nuovo album di inediti, “Amor Fabulas“, in uscita in primavera per Sony Music / Epic Records.

Registrato in Inghilterra nel suggestivo contesto dei Real World Studios di Peter Gabriel – così come tutto il disco – “Che c’è di male” vede la rinnovata e brillante collaborazione (per la stesura del testo) dello stesso Max con il fratello Francesco Gazzè e sarà disponibile in rotazione radiofonica e in tutti i digital store a partire da venerdì 6 ottobre.

max gazzè, “ che c’è di male ”: SIGNIFICATO DEL BRANO

I sapori del miglior pop-rock si intrecciano e si fondono in questo brano, che – ricco di tanta musica suonata – libera l’amore dai luoghi comuni del sentimento da fiaba e delle convenzioni, portandolo alla sua essenza più alta con un tappeto di parole tra disillusione, romanticismo concreto e poesia: “È solo un fatto di retaggio culturale se metto un limite al mio cuore“.

“che c’è di male”: TESTO DEL BRANO

Il testo di “Che c’è di male” sarà disponibile a partire da venerdì 6 ottobre.

Max Gazzè, Amor Fabulas – Preludio: le date del tour

Max Gazzè presenterà dal vivo questo nuovo progetto discografico in occasione del suo nuovo tour teatrale, l’Amor Fabulas – Preludio (prodotto e organizzato da OTR Live), in partenza il 28 ottobre con una speciale data zero al Teatro Lyrick di Assisi.

In scaletta, oltre ad alcuni grandi successi di Max, ci saranno brani storici mai suonati prima dal vivo e anche quattro inediti tratti dal nuovo album, “Amor Fabulas“, tra i quali “Che c’è di male“.

Sul palco, invece, Gazzè sarà accompagnato dalla sua band storica – composta da Cristiano Micalizzi alla batteria, Daniele Fiaschi alla chitarra, Clemente Ferrari alle tastiere e Max Dedo ai fiati – e da due nuove importanti figure: Greta Zuccoli ai cori e Nicola Molino al vibrafono.

28 ottobre – ASSISI, Teatro Lyrick

3 novembre – CATANIA, Teatro Metropolitan

4 novembre – PACE DEL MELA, Auditorium Pace Del Mela

5 novembre – PALERMO, Teatro al Massimo

10 novembre – MILANO, Teatro Lirico

11 novembre – MILANO, Teatro Lirico

12 novembre – TRENTO, Auditorium Santa Chiara

13 novembre – TRIESTE, Politeama Rossetti

17 novembre – CAGLIARI, Teatro Massimo

18 novembre – CAGLIARI, Teatro Massimo

19 novembre – SASSARI, Teatro Comunale

21 novembre – FIRENZE, Teatro Verdi

22 novembre – GENOVA, Politeama Genovese

23 novembre – TORINO, Teatro Colosseo

24 novembre – TORINO, Teatro Colosseo

29 novembre – FORLÌ, Teatro Diego Fabbri

30 novembre – LEGNANO, Teatro Galleria

2 dicembre – PESCARA, Teatro Massimo

3 dicembre – ISERNIA, Auditorium Unità d’Italia

4 dicembre – TARANTO, Teatro Fusco

5 dicembre – LECCE, Teatro Politeama Greco

6 dicembre – CATANZARO, Teatro Politeama

7 dicembre – NAPOLI, Teatro Augusteo

12 dicembre – CASCINA, La città del Teatro

13 dicembre – BOLOGNA, Teatro Duse

14 dicembre – BOLOGNA, Teatro Duse

15 dicembre – PADOVA, Gran Teatro Geox

16 dicembre – SENIGALLIA, Teatro La Fenice

19 dicembre – VARESE, Teatro di Varese

20 dicembre – REGGIO EMILIA, Teatro Valli

21 dicembre – MANTOVA, Teatro Sociale

22 dicembre – ALESSANDRIA, Teatro Alessandrino

29 dicembre – ROMA, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

30 dicembre – ROMA, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

I biglietti dell’Amor Fabula – Preludio Tour sono già disponibili su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.