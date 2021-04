Mauro Tummolo: una riflessione sulla quotidianità nel singolo “Io Ti Conosco Da Sempre”

E’ uscito il nuovo singolo del cantautore Mauro Tummolo Io Ti Conosco Da Sempre. che arriva a qualche mese da Certe Promesse, che ha avuto un riscontro discreto anche sulle piattaforme streaming.

Un lungo percorso di analisi quello del cantautore, dove lo stesso artista s’interroga sul dare per scontato ogni gesto nella vita di tutti i giorni, dalle amicizie alla sfera sentimentale.

Il progetto è stato realizzato dallo stesso artista con l’ausilio di Andrea Sandri e Giuseppe Citarelli e prodotto e mixato da Walter Babbini presso il Purple Mix Studio di Guidonia.

”Dobbiamo imparare a capire che nulla è scontato nei nostri giorni, poiché nel momento in cui si crede di aver tutto può bastare una piccola scintilla e ‘il tutto’ può venir meno. Accettare quel poco che si ha, custodirlo gelosamente, senza tralasciare nulla, nessun particolare, solo così si potrà fare la differenza nella vita di tutti i giorni.”

Queste le parole con cui Mauro Tummolo descrive il singolo Io Ti Conosco Da Sempre, che farà parte dell’album al quale sta lavorando con l’autore Andrea Sandri.

MAURO TUMMOLO IO TI CONOSCO DA SEMPRE – IL TESTO

Pensieri nella mente

Che mi parlano di te

Così pieni di emozioni

Che non so distinguere

Cattivi da spiegare

Così scrivo una canzone

Facile da cantare

Silenzi così strani

Per nascondere chissà che

E sogni da inseguire

Che hai paura di perdere

Gioie che hai vissuto

Già dimenticate

Oppure le hai tradite

Perché ti hanno deluso

Io ti conosco da sempre

Ma adesso non ti riconosco più

Instabile

Da quando sei andata via

La colazione a letto insieme

Non so più che cosa sia

Non ti voglio così male

Ma ho bisogno di star bene

Ho smesso pure di fumare

E fare a pugni nei locali

E parliamone

Anzi parla solo tu

Sono stanco di vederti

Anche se non ci sei più

Mi distrugge il tuo silenzio

Che rimbomba nella testa

Un amico mi consola

E’ sicuro che ritorni

Io ti conosco da sempre

Io ti conosco da sempre

Ma adesso non ti riconosco più.

La differenza è così sottile

Tra giurare vero amore e invecchiare insieme

Almeno puoi fare finta di stare bene

Dimentica di dire che ti conviene

Non sei più la stessa, parli al singolare

Una guerra senza un vinto e un vincitore

Sfinito non riesco a piangere

Perché a parte un colpo al cuore

Ho perso le mie lacrime

Io ti conosco da sempre…

Io ti conosco da sempre Na na na na…

Io ti conosco da sempre

Io ti conosco da sempre

Ma adesso non ti riconosco più