Maurizio Carucci degli Ex-Otago lancia il suo primo album da solista, “Respiro”

Respiro è il titolo dell’album che segna il debutto da solista di Maurizio Carucci, leader degli Ex-Otago.

Il progetto discografico, già disponibile in pre order, uscirà l’1 aprile 2022 per Polydor / Universal Music e sarà anticipato da un percorso a tappe, consistente in una serie di lancia a sorpresa di alcuni dei brani che fanno parte della tracklist. I primi, Sto bene, Fauno, Silenzio e Paura, sono già stati lanciati negli scorsi mesi.

Respiro arriva a due anni dalla pubblicazione dell’ultimo album in studio di Maurizio Carucci nelle vesti di leader degli Ex-Otago.

Origini è il brano inedito che aggiunge un importante tassello al disegno che ci svelerà il nuovo mondo del cantautore. Il brano, in uscita venerdì 25 febbraio su tutte le piattaforme digitali, è una danza ritmata che con il suo beat coinvolgente e accattivante racconta l’importanza delle radici e della storia di ognuno di noi – alla fine sono andato via per sempre, anche se il posto in cui son nato è per sempre.

Questa la copertina del singolo…







Maurizio Carucci Respiro e il tour…

Questa a seguire è la tracklist dell’album di Maurizio Carucci:

Metà mattina Planisfero Silenzio Genova anni ’90 Origini Giorni nostri Ritorno al passato Fauno Sto bene Paura Uniti

Il cantautore porterà live Respiro ne ‘Il mio primo tour‘, prodotto e curato da Magellano Concerti e in partenza dal mese di Novembre 2022 con quattro date. Ecco il calendario:

16.11.22 MILANO – Magazzini Generali

17.11.22 BOLOGNA – Locomotiv Club

24.11.22 TORINO – Hiroshima Mon Amour

26.11.22 ROMA – Largo Venue

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI