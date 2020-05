Matteo Markus Bok nuovo singolo. Si avvicina il momento in cui il giovane Matteo Markus Bok pubblicherà un nuovo brano.

L’artista prima dell’inizio della quarantena si è trasferito a Miami e ha trasformato il suo lockdown a Miami in un intenso training camp, tra call con star della scena latina, una cabina armadio diventata studio e tante sorprese che a breve verranno svelate.

“Appena è scoppiato il problema del Covid-19 mi sembrava di vivere un incubo. Essere appena arrivato a Miami e bloccato in casa era devastante. Come sempre, però, la musica mi ha aiutato. Ho iniziato a scrivere e inventare nuove melodie, brani che esprimessero le mie emozioni. Ho vissuto e sto vivendo una rebirth, un nuovo me, più profondo, intimo e consapevole.”

Queste le parole di Matteo Markus Bok che sta lavorando per costruire il nuovo progetto con un team di primissimo piano: Julio Reyes Copello, Yarek Orsini, Jaime Coscu e Antonio Baglio.

Durante il lockdown il giovane artista ha allestito tra le mura domestiche un fantasioso studio.

“I due metri quadri della cabina armadio sono perfetti per lavorare al nuovo singolo. I vestiti offrono un’insonorizzazione fantastica e posso ‘allenarmi’ alla grande. In questo mio piccolo rifugio sto apprendendo anche tante cose nuove che mi aiuteranno a crescere: sto imparando ad autoprodurmi, studio chitarra, alleno la voce, ascolto musica a occhi chiusi, penso a nuove parole e melodie. Insomma l’armadio è diventato una palestra dalla quale usciranno tante novità.”

MATTEO MARKUS BOK NUOVO SINGOLO

Alcuni brani che faranno parte del nuovo progetto discografico di Matteo Markus Bok già hanno visto la luce, come i singoli Non Ci Avrai e Juntos, realizzate a sostegno di realtà particolarmente colpite dal Coronavirus in Italia e America Latina.

Altri brani, invece, sono ancora in fase di definizione. Il nuovo singolo è previsto per giugno, ma nel frattempo il cantante è stato contattato da The Voice Kids Germany per un progetto benefico con i vincitori del programma e sta lavorando a nuove collaborazioni con Abraham Mateo, Caztro, Juanes e il gruppo messicano LemonGrass.

Ma un’altra novità riguarda il nome! Matteo Markus Bok ha scelto un nuovo nome d’arte!