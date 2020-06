E’ uscito il 19 giugno il nuovo singolo di Matteo Markus Bok Háblale Claro (etichetta ARM Records – Ingrooves). Si tratta della prima tappa musicale di un viaggio artistico che il giovanissimo artista ha intrapreso verso gli Stati Uniti e che ora lo vede stabilmente a Miami (ne abbiamo parlato Qui e Qui).

In Florida, nonostante la lontananza da casa e l’emergenza sanitaria, Matteo Markus Bok ha lavorato costantemente con produttori del calibro di Yarek Orsini “Yo-Yo” (producer che ha lavorato con Cosculluela, Bad Bunny, Daddy Yankee e molti altri artisti), Jaime Coscu e Antonio Baglio per proseguire il suo sogno musicale.

Háblale Claro ha tutte le caratteristiche per diventare una delle hit più forti dell’estate, grazie a un mood iptnotico e un ritmo seducent.

“La quantità di gioia, paura e gratitudine che provo nel mio cuore in questo momento è quasi inspiegabile.

Ma voglio solo dire grazie. Nell’ultimo anno mi sono preso il tempo per ritrovarmi nella musica che stavo creando e ora che l’ho fatto, ora che ho trovato le persone che credono in me e sono disposte a dare tutto, come me, per realizzare i miei sogni, so di poter condividere nuovamente le mie creazioni con tutti voi.

L’amore che ti ho ricevuto su #HablaleClaro è incredibile, e voglio che sappiate che non lo do per scontato. Questo è un nuovo capitolo della mia vita, e sono così grato di iniziare con tutti voi al mio fianco! Vi amo tutti.”