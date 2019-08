Matteo Macchioni ospite del concerto in memoria di Daniela Dessì e...

Si svolgerà sabato 24 maggio 2020 il concerto in cui verrà ricordata Daniela Dessì, il soprano scomparso il 20 agosto del 2016 all’età di 59 anni. Il tenore Matteo Macchioni (Qui la nostra videointervista realizzata qualche mese fa) sarà uno degli ospiti della serata.

Per lui sarà l’ultimo appuntamento italiano prima del debutto nel ruolo di Fernando nel Così fan Tutte di Mozart.

Durante la serata Matteo Macchioni canterà la Petite Messe Solennelle di Gioacchino Rossini insieme al soprano Daria Masiero, al mezzosoprano Rossana Rinaldi e al basso Marco Camastra.

Il tutto si svolgerà nella Chiesa Preposturale Maria Assunta di Gussago (Bs),

Il concerto è organizzato dal tenore Fabio Armiliato e dalla Fondazione Daniela Dessì e avrà inizio alle ore 20.30.

MATTEO MACCHIONI – GLI IMPEGNI INTERNAZIONALI

Dopo la partecipazione all’evento, Matteo Macchioni tornerà a prepararsi per il debutto nel ruolo di Ferrando nell’opera Così fan tutte di Mozart che andrà in scena al Royal Danish Theatre di Copenhagen in Danimarca.

La prima dell’opera è prevista per il 12 novembre, mentre le successive repliche si terranno 16, 20, 24 e 28 novembre.

Prima di esibirsi sul prestigioso palco danese, Matteo Macchioni farà un’apparizione come guest nel Don Giovanni di Mozart il 6 e 12 ottobre, il 3 novembre e il 10 gennaio 2020 al Theater Freiburg di Friburgo, in Germania.

Si tratta di un’opera che il tenore conosce bene avendo interpretando il personaggio di Don Ottavio nella stessa produzione in primavera.

Insomma, si preannuncia un 2020 pieno di impegni per il giovane artista che in molti hanno conosciuto grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.